Napoli: l’annuncio di Spalletti, i tifosi sognano

L’annuncio di Spalletti fa sognare i tifosi del Napoli. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei dopo la partita con la Salernitana.

Il Napoli gira a 50 punti nel girone di andata. Una prima parte di assoluto livello da parte dei partenopei che ora vogliono sognare in grande non solo in Italia visto che anche in Europa sono stati capaci di prestazioni molto importante.

E nel post partita di Salernitana-Napoli Spalletti ha fatto un annuncio molto importante per tutti i tifosi, pronti a sognare in grande. Parole che confermano l’ambizione del club e soprattutto che si tratta di un progetto sicuramente importante che va oltre questa prima parte di stagione.

Napoli: Spalletti fa sognare i tifosi, ecco cosa ha detto dopo la Salernitana

A Napoli si sogna in grande ormai da diverso tempo. Ad inizio stagione gli obiettivi erano sicuramente molto chiari: cercare di fare il meglio possibile sia in campionato che in Europa e poi vedere dove si arrivava. La prima parte di stagione, però, ha dato delle risposte forse sopra le aspettative e quindi ora i tifosi partenopei, nonostante la scaramanzia che ormai li distingue da sempre, hanno deciso di alzare l’asticella e pensare in grande anche in vista della prossima stagione.

Diciamo che fino a questo momento a Castel Volturno si è preferito non parlare mai di un chiaro obiettivo, ma Spalletti al termine del girone di andata ha deciso di rompere gli indugi e far sognare i tifosi del Napoli con un annuncio. Anche se chiaramente non è stata pronunciata la parola Scudetto, il tecnico dei partenopei ai microfoni di Dazn ha confermato che questa squadra ha in testa una sola cosa: vincere il campionato.

Parole che sono sicuramente molto importanti e aprono la strada alla possibilità di sognare in grande. Ora a Napoli iniziano a non nascondersi più e ad ammettere che in questa stagione si proverà a raggiungere un traguardo fino a questo momento sempre sfuggito.

Ultime Napoli: obiettivo ‘doblete’

L’ammissione di Spalletti sulla Serie A ha sicuramente fatto gioire i tifosi del Napoli, ma inutile dire che in casa partenopea si vuole fare molto bene in Champions League e naturalmente provare a regalare una doppia gioia ai propri tifosi.

Se per il primo obiettivo la strada intrapresa sembra essere quella giusta, per il secondo il cammino è lungo e soprattutto le squadre da incontrare sono di una qualità assolutamente diversa rispetto al campionato italiano. Ma a Castel Volturno le idee sono chiare e il lavoro intrapreso ha come principale risultato quello di raggiungere determinati traguardi. E anche in questo caso l’ultima parola spetterà al campo.