Serie A: c’è aria di esonero, il presidente non ha dubbi

E’ una Serie A pronta ad entrare nel vivo anche per quanto riguarda gli esoneri e un presidente non ha dubbi.

Il girone di andata ormai si avvia alla conclusione e per tutti i club è arrivata l’occasione di fare un po’ il punto della situazione e capire se c’è bisogno di un cambio in panchina oppure continuare su questa strada nella speranza di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’aria di esonero in Serie A per diversi allenatori non manca e proprio il presidente del club in questi ultimi minuti ha fatto il punto sulla situazione del tecnico. Le parole sembrano delineare meglio il futuro della panchina anche se la strada è ancora lunga e non posiamo escludere un passo indietro in futuro se le cose non dovessero andare bene.

Serie A: esonero del tecnico, l’annuncio in diretta

Sarà un girone di ritorno molto intenso anche per la lunga sosta per il Mondiale e quindi nessuno può sbagliare. Gli allenatori sono costretti ad ottenere risultati importanti per confermare la propria panchina e i presidenti non possono ritardare eventuali scosse perché il tempo per rimediare a qualsiasi errore è davvero poco.

Per questo motivo nei prossimi giorni tutti i club faranno il punto della situazione per capire meglio come comportarsi. E il presidente negli ultimi minuti ha fatto un annuncio importante sul futuro del tecnico in vista del girone di ritorno di Serie A. Naturalmente stiamo parlando di Iervolino, che ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida della sua Salernitana contro il Napoli ha parlato di Nicola e del suo ritorno.

Il presidente della Salernitana ha ribadito che la decisione di cambiare in panchina è stata la sua e il passo indietro è arrivato dopo un colloquio con il tecnico piemontese. Per il momento la volontà è quella di proseguire con l’ex Crotone almeno fino al termine della stagione. Una scelta che naturalmente resta temporanea visto che su questo tema l’ultima parola è sempre del campo.

Ultime Salernitana: Nicola fino al termine della stagione, poi Dionisi?

Le parole di Iervolino, quindi, sembrano confermare Nicola in panchina fino al termine della stagione di Serie A e chiudere le porte all’esonero. Naturalmente, come detto in precedenza, molto dipenderà anche dalle prestazioni che i campani metteranno in campo nelle prossime settimane e dai risultati che arriveranno.

Alla fine di questo campionato possibile un incontro tra Nicola e Iervolino per capire se continuare insieme oppure no. Difficile immaginare ancora un matrimonio tra le parti e quindi la Salernitana inizia a guardare con molta attenzione ad un profilo sicuramente molto interessante come quello di Dionisi.