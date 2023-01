Calciomercato: addio Fiorentina, svelato il nuovo club

Non si fermano le voci di calciomercato intorno alla Fiorentina. Uno dei suoi pezzi pregiati è pronto ad andare via: il nuovo club.

Gli ultimi giorni di calciomercato serviranno alla Fiorentina anche per capire cosa fare di uno dei suoi pezzi pregiati presenti in rosa. Dalla Spagna è arrivata la conferma: un allenatore lo vuole a tutti i costi.

Nelle ultime ore sembra proprio che la Fiorentina sia pronta a cedere uno dei suoi calciatori più preziosi durante questa sessione di calciomercato. La squadra gigliata è tra le più ricercate, nonostante un campionato al di sotto delle aspettative. In entrata la società sembra aver già bocciato Luka Jovic e starebbe cercando un bomber affidabile da regalare a mister Vincenzo Italiano. Il colpo però potrebbe arrivare solamente dopo una ricca cessione, cosa molto possibile in casa viola.

Calciomercato, la Fiorentina pronta all’addio: va in una big

Spesso, durante il calciomercato, le big sono solite rinforzarsi acquistando giocatori dalla Fiorentina. Durante la scorsa stagione, infatti, abbiamo visto come la Juventus ha strappato ai Viola il talento serbo di Dusan Vlahovic, o ancora prima sempre i bianconeri erano riusciti ad assicurarsi il talento di Federico Chiesa sempre dai gigliati.

Adesso la Fiorentina potrebbe essere attratta dalle sirene di mercato per Amrabat. Dopo il grandissimo mondiale con il Marocco, il centrocampista ha attratto l’attenzione delle big di tutta Europa. Sono diversi gli allenatori pronti a fare carte false per lui. Tra questi, secondo il portale fichajes.net, ci sarebbe anche il Cholo Simeone. Il tecnico argentino è pronto a tutto pur di aggiungere al suo Atletico Madrid il calciatore marrocchino.

Durante questa sessione di mercato Amrabat potrebbe passare dalla Fiorentina all’Atletico Madrid. Gli spagnoli però dovranno fare una corsa non solo contro il tempo per averlo già a gennaio, ma anche contro le diverse concorrenti pronte ad assicurarsi il calciatore. Sempre secondo fichajes.net, però, sono proprio i colchoneros i primi ad aver piazzato un’offerta concreta per il mediano.

Calciomercato, Amrabat dalla Fiorentina all’Atletico Madrid: il sostituto

Amrabat sembra sempre più pronto a passare dalla Fiorentina all’Atletico Madrid. Il suo valore di mercato continua a crescere, visto che il centrocampista sta dando continuità alle belle prestazioni mostrate durante il mondiale in Qatar. Difficilmente però i Viola faranno partire il calciatore per un’offerta inferiore ai 25 milioni di euro.

Se da una parte Amrabat va via, la Fiorentina sonda il mercato anche per il possibile sostituto. Al momento sul taccuino dei dirigenti gigliati ci sarebbe Adrien Tamèze del Verona. Per farlo però i Viola dovranno battere la concorrenza del Sassuolo, che avrebbe individuato nel camerunese il giusto rinforzo per il centrocampo.