TvPlay show: cinque ragazze se ne dicono di tutti i colori

E’ TvPlay show. Cinque ragazze si sono prese la scena e se ne sono dette di tutti i colori. Ecco le ultime e cosa si sono dette.

Una serata a tinte rose su TvPlay. Nella nuova puntata di Pink Football la formazione non cambia ed è ancora una volta un vero e proprio show. Sofia Oranges alla conduzione, Emanuele Artibani come ospite fisso e il tutto accompagnato da due grande tifose come Giulia Leonardi e Manuela Meleleo. Anche in questa occasione presenti Roberta Pedrelli e Giulia Giroldini.

Una serata che è servita a parlare un po’ di calcio ma anche a tirarsi un po’ di frecciatine considerando la loro fede calcistica. E naturalmente lo sguardo è stato principalmente rivolto a Lazio-Milan, sfida fondamentale in chiave Champions League.

Dal caso Zaniolo ad Inter-Empoli

Tanti gli argomenti affrontati in questo appuntamento su TvPlay. Sicuramente si è partiti parlando di Juventus e Roma, con il caso Zaniolo, ma soprattutto lo sguardo è stato rivolto alla sfida tra Inter ed Empoli. E sicuramente gli occhi erano puntati tutti sulla Meleleo, grande tifosa nerazzurra.

Il suo pronostico su questa questa sfida è stato un chiaro 1, ma soprattutto è sembrata davvero poco preoccupata dall’ostacolo Empoli considerando anche la vittoria in Supercoppa. Di speranza opposta, invece, la Pedrelli. La giornalista e grandissima tifosa giallorossa ha confermato di sperare in una vittoria della squadra toscana per la sua Roma considerando la lotta per lo Scudetto.

Naturalmente, come successo per tutti gli argomenti affrontati in questa trasmissione, c’è stato un vero e proprio delirio su TvPlay considerando che le cinque tifose hanno detto la loro e naturalmente la speranza è quella di un risultato positivo per la sua squadra. In tutto questo nel mezzo Emanuele Artibani, che si è preso la scena soprattutto sul Milan ribadendo che la vittoria dello Scudetto del Milan è merito di Ibrahimovic e soprattutto diciamo non è stato per niente buono nei confronti di Leao, scatenando la reazione di Giulia Leonardi.

TvPlay show: gli interventi su Lazio-Milan

Nella parte finale di questo vero e proprio show su TvPlay si è parlato molto di Lazio-Milan e diciamo che qui si sono scatenati. I pronostici sono stati diversi e, soprattutto, si è aperto il dibattito su Leao e sul suo ruolo in questo Milan. Le idee non sempre sono le stesse, ma una cosa si è capito: la partita potrebbe essere equilibrata e saranno i dettagli a far la differenza.

E per Giulia Leonardi presto si potrebbe avere anche un de Ketelaere nella sua migliore forma. Un pronostico che vedremo se nelle prossime settimane sarà rispettato oppure no.