Inter, pronto il sostituto di Skriniar: gioca già in Serie A

In casa Inter si prova a pensare al dopo Skriniar, con il sostituto che sarebbe già stato scelto e individuato: ecco i dettagli.

Pesante sconfitta per l’Inter, che cade in casa contro l’Empoli. Un gol di Baldanzi nella ripresa piega gli uomini di Inzaghi, costretti molto probabilmente a dire addio ai sogni scudetto, visti i 13 punti di distanza dal Napoli capolista. Decisiva nella sfida di ieri è stata però l’espulsione di Milan Skriniar, che in questi giorni è al centro di non poche voci di mercato.

Infatti le ultime parole dell’agente dello slovacco hanno fatto capire l’addio dello slovacco è un qualcosa di inevitabile. Il difensore non rinnoverà il suo contratto in scadenza e ora resterà da capire se il centrale arriverà fino a fine stagione o se la cessione potrebbe avvenire già in questa sessione di gennaio. I nerazzurri però provano a farsi trovare pronti ed è per questo che sarebbero già al lavoro per individuare il sostituto di Skriniar, che potrebbe arrivare dalla Serie A. Ma di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, è caccia al sostituto di Skriniar

I nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio potrebbero essere due: Schuurs del Torino e Milenkovic della Fiorentina. Ma, viste le difficoltà di trattativa con Cairo, i riflettori potrebbero accendersi e puntarsi sul serbo in forza alla Viola. Va detto che, in caso di tentativo già in questo mese di gennaio, la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice e in discesa. E questo anche perché il centrale la scorsa estate ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027. Tutto ciò rende il giocatore a dir poco blindato, con la società di Commisso che avrebbe comunque il coltello dalla parte del manico.

Sembra che comunque, in sede di rinnovo, i toscani abbiano promesso di non ostacolare il 25enne in casa di una proposta importante da parte di un top club. Ovviamente però i gigliati difficilmente sarebbero disposti a scendere sotto i 20 milioni di euro: l’Inter sarà disposta a investire tale cifra per il sostituto di Skriniar?

Ultime Inter: Milenkovic il sostituto di Skriniar?

Al momento comunque si tratterebbe di indiscrezioni, voci, rumors e ipotesi. Molto in casa Inter si lega al futuro e al destino di Skriniar. Le parole poco tenere nei confronti della società da parte dell’agente di quest’ultimo lasciano pochi dubbi sull’addio, ma resta da capire il quando e il come.

Per il momento l’Inter non può che guardarsi attorno e cercare di valutare le piste fattibili. E il nome di Milenkovic è senza alcun dubbio tra quelli sul taccuino del club nerazzurro. E non resta che attendere se le idee riusciranno poi a trasformarsi in realtà, trovando la quadratura del cerchio.