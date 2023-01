Juventus retrocessa in Serie B: crolla la quota, il motivo

L’ipotesi della retrocessione in Serie B della Juventus continua a tenere banco: la quota è crollata, ecco il motivo.

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per i colori bianconeri. La penalizzazione di 15 punti ha sicuramente cambiato le carte in tavola del club torinese, ma la situazione non è assolutamente finita qui e in futuro ci potrebbero essere delle importanti novità.

Intanto, la quota di una possibile retrocessione in Serie B è crollata. Il motivo di questo tracollo è stato spiegato chiaramente da La Gazzetta dello Sport. Una novità sicuramente molto importante e vedremo cosa succederà subito dopo la sentenza sulle questione degli stipendi.

Juventus in B: crolla la quota, ecco il motivo

La situazione in casa Juventus è in continua evoluzione e soprattutto i bianconeri hanno deciso di pensare quotidianamente visto che ci potrebbero essere novità importanti nel giro di davvero poco tempo. Le ipotesi sono naturalmente diverse e per questo motivo si preferisce da parte della società si preferisce mantenere la massima cautela almeno fino a quando non si hanno delle certezze. Nei prossimi giorni in questo senso ci potrebbero essere delle importanti novità e non ci resta che aspettare un quadro molto più chiaro sulla vicenda.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la quota di una possibile retrocessione della Juventus è crollata. Una scelta fatta da tutti i bookmakers in attesa naturalmente della sentenza della giustizia sportiva sugli stipendi. La Procura, infatti, si è presa del tempo per analizzare nei particolari la vicenda e solamente nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità sul futuro dei bianconeri.

Bisogna precisare che la retrocessione è una ipotesi sicuramente molto remota considerando anche il fatto che difficilmente la Procura deciderà una penalità così dura. Ma tutte le piste in questo momento sono possibili e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio quali saranno le decisioni del Tribunale nei confronti dei bianconeri.

Ultime Juventus: possibile una nuova penalizzazione

La retrocessione della Juventus in Serie B è una ipotesi sicuramente molto remota per quanto riguarda la questione stipendi. L’ipotesi che sta prendendo piede in questi ultimi giorni è quella di una nuova penalizzazione, ma si tratta semplicemente di una indiscrezione visto che, almeno per il momento, la Procura ha preferito aspettare ancora un po’ di tempo prima di prendere una decisione molto importante.

La speranza da parte dei bianconeri è quella di poter mettersi alle spalle questo momento molto complicato, ma sicuramente bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro della situazione e provare a capire se la Juventus dovrà fare i conti con altre sanzioni.