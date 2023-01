Svolta Zaniolo: il procuratore non ha dubbi, ecco dove giocherà

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere, ma non per un procuratore. Ecco dove giocherà il numero 22 della Roma.

La sessione invernale si avvia alla chiusura e diciamo che a tenere banco è sempre il futuro di Zaniolo. Le voci sono sicuramente tante, ma per il momento nessuno ha ancora preso una decisione definitiva.

Ma per un procuratore la decisione è ormai presa e non ci saranno sicuramente sorprese su dove giocherà Zaniolo dopo il calciomercato invernale. Parole sicuramente molto importanti e che sembrano segnare definitivamente il futuro del numero 22 giallorosso. Naturalmente si tratta di dichiarazioni e per passare ai fatti ci vorrà la volontà di entrambe le parti.

Calciomercato: svolta Zaniolo, ecco dove giocherà

Inutile dire che il futuro di Zaniolo sta continuando a tenere banco e lo farà anche nei prossimi giorni visto che, almeno per il momento, nessuno ha preso una decisione chiara su dove andrà il numero 22 della Roma. Le opportunità sono sicuramente diverse, ma le idee del giocatore sono chiare e per questo motivo la strada percorribile è solamente una anche se non semplice in questa sessione di mercato. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e soprattutto se alla fine si arriverà alla cosiddetta fumata bianca.

Ma per un procuratore molto importante Zaniolo in questa sessione di calciomercato resterà alla Roma proprio per mancanza di vere opzioni. Canovi, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, trasmissione in onda su TvPlay, ha ribadito come il vero obiettivo del calciatore è quello di andare in una squadra come Milan e Tottenham e da qui l’ipotesi di una permanenza alla Roma fino al termine della stagione.

Inoltre, non sono attese novità neanche per quanto riguarda la questione del fuori rosa visto che la Roma e lo stesso calciatore non possono permettersi di restare separati in casa. Per questo motivo il procuratore spinge per una soluzione più semplice e immediata: una sua permanenza in giallorosso almeno fino al termine della stagione.

Ultime Zaniolo: Bournemouth sempre più lontano

Se per Canovi Zaniolo resterà alla Roma in questa sessione di calciomercato, per molti il numero 22 giallorosso non andrà a Bournemouth. Nonostante l’incontro avvenuto nella giornata odierna, il calciatore non sembra essere assolutamente interessato ad andare in Inghilterra nonostante si sia preso una notte di tempo per decidere e poi dare una risposta definitiva.

La strada, come ben sappiamo, è ancora tutta da percorrere e piena di ostacoli. Ma la possibilità di restare a Roma è sempre più alta e per questo motivo alla fine si dovrà arrivare magari ad una soluzione definitiva per consentire alle due parti di proseguire insieme.