Juventus: colpo Scudetto, arriva dal Chelsea

La Juventus potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante in chiave Scudetto. Il calciatore arriva dal Chelsea.

E’ una Juventus sicuramente molto attiva sul mercato soprattutto in ottica prossima stagione vista la volontà di ritornare a lottare per obiettivi sicuramente molto più importanti di quelli raggiunti negli ultimi due anni.

E per farlo la Juventus è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante dal Chelsea. Si tratta di un giocatore destinato sicuramente ad alzare il livello di qualità della rosa oltre che naturalmente di consentire ad Allegri di avere a disposizione un innesto importante soprattutto in ottica futura. Vedremo se alla fine il colpo ci sarà oppure assisteremo ad un passo indietro.

Calciomercato Juve: colpo in arrivo, ecco tutti i dettagli

I bianconeri in vista della prossima stagione devono assolutamente alzare il proprio livello e per farlo hanno bisogno di acquisti di qualità oltre che naturalmente di esperienza. Gli obiettivi in questo momento sono molto chiari, ma non si escludono delle inversioni di rotta considerando il fatto che la certezza sul tecnico in questo momento non la ha nessuno. Quindi vedremo se alla fine si proseguirà con Allegri oppure il nuovo allenatore cambierà le strategie.

Indipendentemente dal tecnico, la Juventus nella prossima sessione di calciomercato potrebbe chiudere un acquisto importante dal Chelsea. Il club londinese, infatti, ha definito l’arrivo di Malo Gusto dal Lione e a questo punto dovrebbe dare il via libera alla cessione di Azpilicueta, terzino spagnolo con un contratto in scadenza nel 2024. I bianconeri sono sicuramente intenzionati a capire la fattibilità di questa operazione considerando che si tratta di un calciatore di esperienza e molto utile in un ruolo che in questo momento ha delle lacune importanti.

Vedremo cosa succederà e se alla fine la Juventus riuscirà a piazzare un colpo importante soprattutto per ambire a traguardi importanti. Inutile dire che Azpilicueta rappresenterebbe forse uno dei migliori acquisti sia per la sua duttilità che esperienza.

Mercato: la Juventus pensa ad Azpilicueta

La Juventus per Azpilicueta rappresenta una grande opportunità nella prossima sessione di calciomercato. Inutile dire che i bianconeri hanno voglia di rilanciarsi e la trattativa con il Chelsea potrebbe entrare nel vivo nel giro di davvero poco tempo considerando il fatto che il terzino è in scadenza nel 2024 e per il momento la sua permanenza a Londra non è assolutamente certo.

Sicuramente non sarà semplice arrivare al giocatore nel giro di poco tempo. Il Barcellona, infatti, non ha nessuna intenzione di mollare e potrebbe sfidare la Juventus per Azpilicueta. Vedremo cosa succederà e chi alla fine riuscirà a spuntarla in questa lunga e importante lotta.