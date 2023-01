Hancko pronto per la Serie A: il suo futuro è deciso

Il futuro di Hancko, che tanto bene sta facendo al Feyenoord, potrebbe essere in Serie A: ecco la situazione

Il nome di David Hancko è senza alcun dubbio tra quelli più interessanti quando si parla di calciomercato. Il difensore classe 1997 sta infatti facendo molto bene al Feyenoord, dove è ormai divenuto un pilastro intoccabile. Eppure le voci sul suo futuro di certo non mancano. Ad aver messo gli occhi sul 25enne sono stati senza alcun dubbio in tanti, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere e da decidere.

A fare chiarezza su quelle che potrebbe essere le trattative che potrebbero vedere protagonista il centrale slovacco è stato il suo agente Sasha Huet Baranov., procuratore della FairSport Agency, che, tra gli altri, segue e cura anche gli interessi del centrocampista del Napoli Lobotka e di Kiwior. che in questo gennaio è passato dallo Spezia all’Arsenal. Non resta che analizzare le sue dichiarazioni nello specifico e nel dettaglio, rilasciate ai microfoni di Calcionapoli24.

Hancko verso la Serie A? Le parole dell’agente

“Lui può senza alcun dubbio diventare un campione e un grande giocatore. Con lui tutto è possibile, ma poi ovviamente dipende tutto dall’offerta e dal club interessato. Non si possono escludere affari importanti, ma va detto che lui adesso è diventato un calciatore fondamentale per il Feyenoord. La Serie A? Il ragazzo parla italiano, visto l’anno che ha trascorso alla Fiorentina. In quel momento i viola non erano la squadra giusta, anche perché stavano vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Lui puoi tranquillamente giocare in Serie A, vista la sua tecnica e le sue qualità. Su di lui in questo momento ci sono squadre di Premier League e Bundesliga che lo seguono, ma tornerebbe in Italia di corsa, su questo non ci sono dubbi. Napoli? Perché no?“, queste le parole del procuratore. Insomma, il futuro di Hancko potrebbe davvero essere in Serie A.

Il giocatore, va detto, in passato, più precisamente nell’estate del 2021, è stato vicino al Torino, ma l’affare non è giunto alla definitiva fumata bianca. Già detto dell’avventura alla Fiorentina, ora che ha raggiunto la definitiva maturità, il difensore potrebbe senza alcun dubbio essere adatto anche per molti top club nostrani. Non resta che attendere cosa accadrà.

Hancko, le caratteristiche del difensore

Difensore dal piede mancino e dal fisico innocente, fa della personalità le sue principali caratteristiche. Molto spesso viene utilizzato anche terzino sinistro, mettendo in mostra delle ottima qualità nella fase di spinta. Quando gioca al centro, si mette in mostra facendo ripartite l’azione dal basso, agendo da vero e proprio regista difensivo. Abile anche in zona gol, viste le sue capacità nel gioco aereo.

Insomma, nel prossimo calciomercato estivo, il nome del 25enne potrebbe essere tra quelli più chiacchierati e su cui potrebbero mettere gli occhi in tanti, tra cui club di Serie A.