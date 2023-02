Juventus: infortunio Pogba, l’annuncio fa tremare i tifosi

In casa Juventus continua a tenere banco l’infortunio di Pogba. E l’annuncio arrivato in giornata fa tremare i tifosi.

Una stagione da incubo per Pogba. Il francese, arrivato alla Juventus in estate con la speranza di aiutare i bianconeri, sta combattendo con diversi problemi fisici che non gli stanno permettendo di scendere in campo.

E l’ultimo infortunio preoccupa un po’ la Juventus, i tifosi e anche lo stesso Pogba. Infatti è arrivato un annuncio che fa tremare tutto l’ambiente bianconero. Andiamo a vedere meglio cosa è successo e quali sono state le parole che sono destinate sicuramente a far rumore considerando anche il fatto che il francese non ha ancora esordito.

Juventus: infortunio Pogba, c’è l’annuncio

Non è sicuramente un periodo fortunato per Pogba. Il problema al ginocchio non gli ha permesso di prendere parte ai Mondiali e soprattutto non gli sta consentendo di fare il suo nuovo esordio con la maglia bianconera. La partita contro il Monza poteva essere la svolta visto il ritorno in panchina, ma un nuovo stop per un problema che non è assolutamente chiaro. Allegri ha rassicurato che si tratta di un leggero affaticamento, ma nelle ultime ore sono arrivare dichiarazioni non sicuramente positive.

Fabrizio Tencone, ex medico sociale della Juventus, è ritornato sull’infortunio di Pogba facendo un annuncio che fa tremare i tifosi bianconeri. Per il dottore, intervenuto ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it su TvPlay, il problema muscolare potrebbe essere leggermente più grave del previsto visto che il mister diceva che lo ritroveremo in forma tra alcune settimane.

Quindi il rischio è quello di un problema sicuramente più grave rispetto a quello immaginato. Ma l’ex medico sociale bianconero ci ha tenuto a precisare che non ha a sua disposizione informazioni ufficiali e quindi si basa sulle informazioni che sono state date dal club bianconero. Scuramente la situazione non è delle più semplici e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Ultime Pogba: ipotesi rescissione

Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato non solo dell’infortunio, ma anche di una ipotesi rescissione da parte di Pogba con la Juventus al termine della stagione. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il francese potrebbe nelle prossime settimane potrebbe chiedere delle garanzie al club bianconero altrimenti sarebbe pronto ad interrompere subito il rapporto.

Riflessioni che potrebbe fare anche la stessa Juventus. L’apporto del transalpino in questa stagione è stato pari a zero e il rischio è quello di non poter più contare su un Pogba dei vecchi tempi. Vedremo alla fine quali saranno le decisioni e le scelte dei diretti interessati, ma l’infortunio del francese in questo momento preoccupa molto i bianconeri.