Inter: colpo dal Chelsea, Inzaghi accontentato

L’Inter inizia a pensare con attenzione al calciomercato estivo e un colpo potrebbe arrivare dal Chelsea. Le ultime.

L’Inter ha voglia di ritornare a giocare per vincere sia in Italia che in Europa e per questo motivo il club sta ragionando sulla possibilità di trovare i nuovi rinforzi per consentire alla squadra di poter essere competitiva ovunque.

E l’Inter durante il calciomercato estivo potrebbe piazzare un colpo di calciomercato dal Chelsea anche per accontentare Simone Inzaghi. I ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità in questo caso. Marotta lavorerà in questo caso per trovare un accordo con il club e regalare ai tifosi un rinforzo sicuramente importante.

Calciomercato Inter: arriva dal Chelsea, ecco i dettagli

La prossima stagione l’Inter dovrà fare molti movimenti sia in entrata che in uscita e sono in corso tutti i ragionamenti del caso. L’obiettivo da parte di Marotta è sempre quello di poter tenere una rosa competitiva e per farlo ci potrebbero essere degli acquisti molto importante anche per consentire al club di essere competitivi in Italia e in Europa. La strada, come detto in più di un’occasione, è lunga e davvero tutto potrà succedere, ma le idee ad Appiano Gentile sono chiare e per questo motivo presto ci attendiamo delle novità molto importanti.

L’Inter durante il calciomercato estivo potrebbe decidere di piazzare un colpo dal Chelsea per accontentare Inzaghi. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il club inglese sembra essere pronto a lasciar partire Cucurella per risanare un po’ i conti e il terzino rappresenta una grande opportunità per tutto il mondo nerazzurro. Inutile dire che il difensore è un calciatore che potrebbe far molto comodo al tecnico ex Lazio considerando anche la necessità sulla fascia sinistra di avere una pedina importante.

E attenzione alla possibilità di uno scambio con Dumfries, visto che il l’olandese è in partenza dai nerazzurri e interessa molto ai londinesi. Si tratta di una ipotesi da non escludere e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Ultime Cucurella: sfida Inter-Juventus?

L’Inter è una squadra fortemente interessata a Cucurella e potrebbe affondare il colpo durante il calciomercato estivo. I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno sinistro e l’ex Brighton rappresenta una grande opportunità nelle prossime settimane considerando anche il fatto che il Chelsea non ha nessuna intenzione di confermarlo.

La strada naturalmente è lunga e non possiamo escludere l’inserimento di altri club. Tra questi c’è sicuramente la Juventus che, in caso di una mancata penalizzazione, potrebbe essere molto attiva sul calciomercato e sfidare l’Inter nella corsa a Cucurella.