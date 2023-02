Inter: tegola per Inzaghi, salta il Milan

Brutte notizie per Inzaghi in vista della sfida contro il Milan: un giocatore si è fermato e non sarà a disposizione contro il Milan.

Vigilia di un derby molto delicato in casa Inter. I nerazzurri sono scesi in campo ad Appiano Gentile per preparare al meglio il match, ma per i nerazzurri non arrivano sicuramente delle buone notizie.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, un calciatore si è fermato proprio a poche ore dalla sfida contro il Milan e non sarà tra i convocati. Una tegola importante per Inzaghi visto che dovrà provare a utilizzare tutta la rosa a disposizione per provare ad ottenere un risultato importante. Ora le riflessioni sono in corso e nelle prossime ore saranno prese delle decisioni importanti sulla rosa e formazioni.

Inter: infortunio last minute, salta il derby

Inzaghi sperava di aver recuperato tutti e poter contare su una rosa ampia e diverse scelte in vista di una sfida sicuramente molto importante, ma alla vigilia un giocatore si è fermato e quindi non sarà tra i convocati. Nelle prossime ore saranno effettuati i controlli per capire meglio i tempi di recupero. Al momento, come detto in precedenza, la certezza è la sua assenza nella sfida di domenica e dovranno essere fatte tutte le valutazioni del caso.

La tegola per Inzaghi in questo caso si chiama Correa. L’attaccante dell’Inter si è fermato per un risentimento muscolare e salterà il Milan. Non una buona notizia considerando il fatto che il tecnico nerazzurro poteva dargli spazio soprattutto nella seconda parte di gara considerando la sua velocità.

Ma ora un nuovo stop che non gli consentirà di essere in campo contro il Milan, ma che rischia di tenerlo fuori ancora per diverso tempo. Il problema muscolare, infatti, è assolutamente da verificare e nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà a dei controlli medici per valutare con attenzione il problema fisico. Le notizie, come detto, non sono positive, ma vedremo cosa succederà lunedì.

Ultime Inter, Correa out: scelte obbligate in attacco

L’infortunio di Correa complica in parte la situazione in casa Inter in vista del derby contro il Milan. Il giocatore, come detto, non era sicuramente destinato a partire titolare, ma Inzaghi poteva decidere di schierarlo nella ripresa per provare ad adottare una tattica molto diversa rispetto a quella di inizio partita.

Ma ora i piani dovranno cambiare visto che l’infortunio di Correa non consentirà al giocatore di essere in campo contro il Milan. Un problema muscolare che potrebbe portare lo stesso calciatore ad essere fuori per diverse settimane, ma su questo l’Inter avrà certezza solamente dopo gli accertamenti medici.