Serie A, salta un’altra panchina? Il pres: “Non è pronto”

La Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo ed un’altra panchina sembra essere a rischio. Il presidente: “Non è pronto“.

Una nuova giornata di Serie A è pronta a chiudersi e per molti club è arrivato il momento di fare il punto della situazione sul cammino fatto e naturalmente se continuare o no con il tecnico.

Un presidente in queste ultime ore ha ammesso che il rinnovo del suo tecnico non è pronto. Parole che potrebbero far saltare un’altra panchina anche se per il momento ancora nessuna decisione è assolutamente presa. I risultati (e non solo) saranno fondamentali per capire se alla fine ci sarà un esonero oppure si continuerà insieme.

Serie A: panchina a rischio, l’annuncio del presidente

Riflessioni in corso anche in vista della prossima stagione in molti club di Serie A. E’ capitato diverse volte che senza obiettivi da raggiungere si è preferito finire subito l’avventura con questo tecnico e magari scegliere un traghettatore in attesa di portare in panchina il nuovo tecnico. Potrebbe essere anche questo caso visto che la sua permanenza sulla panchina il prossimo campionato non è assolutamente certa per diversi motivi. Naturalmente i ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità importanti.

Intercettato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Cairo ha confermato che per il rinnovo Juric non è ancora pronto. Parole che mettono a forte rischio la sua panchina soprattutto per il carattere del tecnico croato. Sappiamo bene che l’ex Verona non ha un rapporto idilliaco con la dirigenza e le parole del suo presidente potrebbero scatenare ancora una volta una dura reazione da parte del diretto interessato.

Vedremo cosa succederà ed alla fine se ci sarà il tanto atteso rinnovo oppure si dovrà fare un passo indietro sicuramente importante e che rischia di creare malumori all’interno della tifoseria. Per questo motivo le parole di Cairo fanno rumore e potrebbero incrinare ancora di più il rapporto tra i due.

Ultime Torino: Juric deciderà a fine stagione

Nonostante le parole di Cairo non siano proprio dolci, Ivan Juric deciderà solamente a fine stagione il suo futuro e quindi difficilmente ci sarà un cambio in panchina in casa Torino per questa Serie A. I granata sono in piena lotta per l’Europa e vogliono avverare questo sogno oltre che naturalmente cercare di dare vita ad un ciclo importante per regalarsi tante soddisfazione.

L’obiettivo è quello di farlo con Juric, ma la strada è in salita e al termine della stagione ci sarà un confronto con la società per provare a capire le possibilità di continuare insieme questo rapporto.