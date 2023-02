Thuram arriva gratis, è fatta: un top club lo soffia all’Inter

Marcus Thuram è il grande nome per il calciomercato estivo, un club lo strappa dall’Inter. Quello che sembrava un accordo fatto e finito, e forse anche messo in congelatore, in realtà ora trova una chiave di svolta con un’altra big che ha messo le mani sul francese. Il calciatore figlio d’arte, suo padre Lilian giocò con Parma e Juventus in Serie A, è pronto per un’avventura sicuramente più stimolante rispetto a quella del suo attuale club, il Borussia ‘Gladbach.

Calciomercato, Thuram colpo a costo zero

Uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane torna ora in auge, perché ci sono novità importanti sul suo futuro. Marcus Thuram è un nome caldo per Inter e altri top club nel calciomercato, soprattutto perché si svincolerà a giugno.

L’impegno in Bundesliga è ormai concluso, non ci sono margini per rinnovare e, anzi, il mondiale è servito come grande volano. Arrivato come ultimo dei convocati nella rosa di Deschamps, ha giocato con merito la finale Francia-Argentina risultando comunque tra i più attivi dei blues. Senza titolo vinto, rispetto al padre Lilian, vorrà rifarsi con le squadre di club.

Il francese firmerà per un top club

Indizi che si muovono e che fanno il giro dell’Europa, il calciatore francese è uno dei più ambiti. Calciatore di grande movimento, è un esterno offensivo che sa calciare con entrambi i piedi ed è soprattutto imprendibile in velocità: un elemento utilissimo soprattutto quando le gare sono chiuse in mezzo al campo.

Thuram nel calciomercato ha scelto l’Atletico e non l’Inter, questo è ciò che rivela Marca. Da una l’ambizione del calciatore, dall’altra proprio la necessità degli spagnoli che sondano vari campionati per rinforzare una rosa che sarà stravolta da Diego Simeone. Solamente in otto sono certi del posto a Madrid, per tutti gli altri ci saranno le valigie da fare.

Thuram all’Atletico, c’è la beffa per l’Inter

Il francese sarà così uno degli attaccanti principali del nuovo Atletico di Simeone, da impiegare insieme ad Alvaro Morata e chissà anche con il connazionale Griezmann. 21 partite in Bundesliga, 13 gol e cinque assist sono un bottino di grande concretezza, anche nell’anno in cui in Germania credevano che rendesse meno, distratto dalle vicende contrattuali.

L’Inter sarà beffata per Thuram, nel calciomercato l’Atletico e il ds Berta vogliono chiudere. Al più presto, proprio perché anche il Bayern Monaco è da tempo sulle sue tracce, gli spagnoli possono spingersi con un contratto da otto milioni annui. I nerazzurri, invece, cercheranno obiettivo più sostenibili, in linea con quanto già annunciato da Zhang e Marotta in varie riprese.