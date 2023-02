Juve, nuova tegola per Allegri: squalificato per un post Instagram

Non mancano guai per la Juve, Allegri perderà un big, che sarà squalificato per le sue attività su Instagram. Oltre il danno anche la beffa, quindi, per la squadra bianconera in un momento di grande incertezza per tutta la società. Un calciatore l’ha fatta grossa, il suo post è diventato subito virale e richiederà proprio un intervento con la squalifica che sarà comminata nei prossimi giorni. Situazione in corsa che non piace proprio ai tifosi bianconeri, leggerezza imperdonabile.

Juve, uno squalificato in più per Allegri

La vittoria contro la Salernitana ha riportato il sorriso in campo con la doppietta di Vlahovic e il gol di Kostic, ma è il post gara ad aver portato ora un nuovo problema in casa bianconera. Qualcosa che non piace né ad Allegri e né tantomeno ai tifosi, stanchi dei tanti colpi di testa dei calciatori.

È Instagram protagonista, la Juve perderà un big che sarà squalificato. L’esigenza di comunicare sui social, evidentemente, sta diventando sempre più un problema, soprattutto se ai calciatori non viene messo un freno giusto o non si mettono i giusti freni alla “creatività”.

Un big polemico su Instagram, cos’è successo

Proprio la pagina social del big bianconero ha scatenato così il vento delle polemiche, i commenti ovviamente dividono la tifoseria. Da una parte c’è chi dà ragione per questa scelta di postare, dall’altra invece si ricorda come – soprattutto in questo momento – i calciatori farebbero bene a pensare solamente al loro lavoro e in silenzio.

La Juve avrà squalificato Rabiot per il suo post Instagram, con ogni probabilità. Il calciatore francese è stato duro nei riguardi dell’arbitro di ieri sera, reo di non averlo tutelato in campo. Lo sfottò social non è passato inosservato, il suo post-storia su Instagram sta diventando un caso importante, che potrebbe così aprire la porta verso un provvedimento disciplinare.

Rabiot, probabile stop in vista

In casa bianconera era una situazione da evitare, sono già tanti i problemi che coinvolgono la squadra bianconera. Allegri non la prende benissimo per questa situazione, Rabiot è stato quanto meno improvvido nell’uso dei social. Il francese nel riprendere l’immagino del fallo Vilhena ha aggiunto una serie di cartellini rossi, il logo dell’associazione italiana degli arbitri nonché le smile di dubbio. Un messaggio nemmeno troppo implicito, una critica all’operato del direttore di gara.

Rabiot squalificato per la Juve è un’opzione, può esserci un provvedimento disciplinare post Instagram. Il messaggio è uscito a ridosso dell’elenco di chi era già squalificato in Serie A, potrebbe allargarsi l’elenco già nelle prossime ore. Per altro, non è nemmeno la prima volta che sui social critica gli arbitri: lo fece un anno fa dopo una gara contro l’Inter, la recidiva è in atto.