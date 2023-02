Juventus: colpo dal Barcellona, Xavi ha detto sì

La Juventus durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe piazzare un colpo dal Barcellona. Xavi ha dato il via libera.

La Juventus è convinta di aprire un nuovo ciclo la prossima stagione e quindi i movimenti in entrata e in uscita saranno diversi. Molto naturalmente dipenderà anche dal piazzamento in classifica e dalle competizioni che si disputeranno la prossima stagione.

Ma la Juventus è fiduciosa e pensa di piazzare un colpo di calciomercato dal Barcellona. Xavi è pronto a dare il via libera. Si tratterebbe di un movimento importante in ottica prossima stagione e quindi i bianconeri stanno iniziando tutte le riflessioni del caso per capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Juve: arriva dal Barcellona, ecco tutti i dettagli

Nonostante i 15 punti di penalizzazione e una situazione che potrebbe ancora peggiorare, la Juventus continua a guardare con attenzione al futuro e la speranza è quella di poter arrivare ad un colpo importane anche in ottica stagioni successive alla prossima. I ragionamenti sono in corso e nel giro di poco tempo ci saranno tutti gli approfondimenti del caso per capire la fattibilità di questa operazione ed anche la volontà del calciatore di iniziare una avventura in Italia.

La Juventus, comunque, è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante dal Barcellona e da parte di Xavi non ci sarà nessuna opposizione. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, i blaugrana hanno ormai dato il proprio via libera alla cessione di Ansu Fati e il calciatore rappresenta una grande opportunità per diversi club italiani, ma soprattutto per i bianconeri.

Inutile dire che la squadra di Allegri è alla ricerca di giocatori importanti per iniziare un nuovo ciclo e lo spagnolo è assolutamente uno di questi nonostante un periodo molto complicato e non all’altezza. Nelle prossime settimane i bianconeri valuteranno con la fattibilità dell’operazione. Molto dipenderà sia dalle richieste del Barcellona che dalla volontà del diretto interessato di iniziare una nuova esperienza in Serie A.

Ultime Ansu Fati: la Juventus pronta a sfidare lo United

La Juventus non è l’unica squadra interessata ad Ansu Fati e immaginiamo una vera e propria asta di calciomercato. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un Manchester United pronto ad affondare già il colpo per anticipare la concorrenza e regalarsi un acquisto importante soprattutto in ottica futura.

Vedremo cosa succederà e chi alla fine riuscirà ad aggiudicarsi il calciatore. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il centrocampista lascerà il Barcellona e la Juventus è sicuramente pronta ad approfittarne. Ma attenzione a squadre come il Manchester United, che potrebbero rappresentare le insidie di calciomercato più importanti.