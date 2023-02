Juventus: esonero Allegri, arriva l’annuncio

La Juventus inizia a guardare al futuro e bisogna decidere anche sul possibile esonero di Allegri. Arriva l’annuncio.

La Juventus inizia a pensare al futuro e, di conseguenza, a decidere se continuare con l’attuale tecnico oppure aprire direttamente un nuovo ciclo. Le ipotesi sono naturalmente diverse e una decisione sarà presa solamente nelle prossime settimane.

Intanto nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante sul possibile esonero di Allegri da allenatore della Juventus. Parole sicuramente molto chiare e che sembrano dare delle indicazioni importanti sul destino del tecnico livornese. Naturalmente molto dipenderà anche da come si concluderà il campionato e dalla volontà dell’allenatore.

Juventus: esonero Allegri, annuncio in diretta

Il futuro di Allegri ormai tiene banco da diverse settimane. Il tutto è iniziato con il flop in Champions League, poi si è proseguiti con la questione penalizzazioni e, infine, con l’ipotesi di aprire un nuovo ciclo naturalmente senza il proprio tecnico. Diciamo che, come detto in precedenza, per il momento nessuna decisione è stata presa e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Sicuramente l’obiettivo è quello di aspettare la fine della stagione e capire quali saranno le competizioni da disputare da settembre per capire se continuare oppure no.

Intanto, il possibile esonero di Allegri da allenatore della Juventus è stato affrontato da Cobolli Gigli. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su TvPlay, l’ex presidente bianconero ha ribadito che ci sono tanti allenatori giovani in giro e lo stesso club piemontese potrebbe decidere di puntare su di lui. Ma la decisione dovrà essere prese solamente al termine della stagione e in base sicuramente ai traguardi che i bianconeri raggiungeranno da qui a giugno.

Sicuramente per l’ex presidente bianconero il lavoro fatto è positivo e quindi non sarebbe sbagliato puntare ancora un volta su Allegri. Ma non si può escludere che alla fine si decida di puntare su un tecnico giovane per aprire al meglio un nuovo ciclo.

Ultime Allegri: la volontà della Juventus

L’esonero di Allegri è sicuramente al vaglio della Juventus considerando anche il fatto che il contratto è in scadenza nel 2024 e non si ha la certezza di poter proseguire l’avventura con il tecnico livornese. Molto dipenderà da penalizzazioni e piazzamenti in classifica.

Per il momento nessuna decisione è stata presa e sono in corso tutte le riflessioni del caso considerando anche che il campionato è in corso e le decisioni difficilmente saranno prese prima di giugno. Sicuramente l’esonero di Allegri continuerà a tenere banco ancora per diverso tempo e non escludiamo in estate delle decisioni drastiche anche nei confronti del tecnico per dare vista ad un ciclo molto importante.