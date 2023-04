Addio Real, ecco dove giocherà Benzema nel 2023: la svolta

A differenza della passata stagione Karim Benzema non sta incidendo come suo solito, e questo sta incidendo e non poco sui risultati del Real Madrid, soprattutto in campionato, visto che il Barcellona in classifica dista ben 12 punti.

Il pallone d’Oro sembra quasi aver appagato la leggenda francese che, in questi ultimi mesi, si giocherà il suo futuro al Real Madrid. Il contratto di Benzema con i Blancos scadrà infatti il prossimo giugno, e nonostante quanto dato a questi colori il suo rinnovo non sembrerebbe essere priorità del club.

Per questo motivo il francese avrebbe iniziato a guardarsi intorno, individuando il campionato nel quale giocherà a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato, ecco dove giocherà Benzema: le ultime

Il pallone d’oro in carica Karim Benzema deve venire ancora a conoscenza del suo futuro in vista del prossimo calciomercato. Il francese va infatti in scadenza con il Real Madrid il prossimo giugno, ed al momento non si sono registrate novità in merito ad un suo rinnovo con i Blancos.

Questo ha attirato su Benzema l’attenzione dei club in giro per il mondo, intenzionati a chiudere un colpo sensazionale che potrebbe incidere sia a livello mediatico che sui risultati della squadra.

Al momento, però, sono davvero pochi i club in grado di permettersi Benzema, soprattutto da un punto di vista economico. Questo discorso, ovviamente, non tocca in modo particolare le squadre dell’Arabia Saudita dalle quali, secondo Marca, era pervenuta al francese un’offerta difficilmente rifiutabile.

Benzema in Arabia Saudita? Ecco cosa comprende l’offerta

L’Arabia Saudita ha intenzione di migliorare il tasso tecnico della proprio campionato, ed proprio per questo motivo che dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo l’attenzione della Federazione saudita si è spostata su Karim Benzema, in scadenza con il Real Madrid il prossimo giugno.

Secondo i media spagnoli, che più da vicino stanno seguendo le vicende legate al futuro del pallone d’Oro, l’attaccante francese dei Blancos avrebbe ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita. Le cifre di cui si sta parlando in queste ore hanno dell’incredibile, ma quello che più attira di questa è una condizione alquanto particolare che potrebbe intrigare e non poco Benzema.

Secondo Marca, infatti, oltre ad una cospicua somma di denaro, la Federazione saudita avrebbe compreso nell’offerta a Benzema la creazione di un’accademia calcio a nome ed immagine del francese. Al momento niente è stato ancora deciso, anche se l’intenzione del pallone d’Oro in carica è ben chiara.

L’Arabia Saudita stuzzica Benzema, ma il 9 del Real ha le idee chiare

Nonostante l’offerta faraonica pervenuta dall’Arabia Saudita, nonostante le difficoltà del caso, Karim Benzema ha intenzione di rinnovare con il Real Madrid. L’idea del francese è infatti quella di arrivare a 15 anni di carriera in campo con i Blancos, per questo tutto sta portando verso un rinnovo per un’ulteriore stagione.