“Ex bidone dell’immondizia”, Cassano ci va giù pesante: durissimo sfogo

Polemica a distanza tra Antonio Cassano ed un altro ex calciatore, definito un bidone dell’immondizia, ecco il durissimo sfogo del barese e le parole pesanti rivolte ad un suo collega.

Il riferimento di Antonio Cassano è stato fatto nei confronti di Jerome Rothen, e la diatriba è sorta per un giudizio fatto su Lionel Messi, tanto da scatenare i due ex calciatori in un botta e risposta duro, dove di certo non si sono risparmiati.

Ricordiamo come Rothen abbia avuto una carriera in forte ascesa nei primi anni 2000, in particolare quando passò al Monaco nel 2001, e nella sua terza stagione nel Principato si rivelò tra i migliori esterni in circolazione.

In quella stagione vinse la Coppa di Lega Francese, ma soprattutto fu tra i giocatori di Deschamps di punta nella cavalcata dei monegaschi in Champions, dove la squadra fu capace contro ogni pronostico di eliminare Real Madrid e Chelsea durante il suo cammino europeo, prima di capitolare in finale contro il Porto.

Cassano esagera: parole forti

Dopo quella stagione Rothen non si è più espresso a livelli altissimi, pur disputando qualche incontro con la Nazionale francese e conquistando due coppe con il Paris Saint Germain, terminando la sua carriera nel 2014 al Caen. Negli ultimi anni è diventato invece opinionista fisso a RMC, emittente radiofonica monegasca.

Da diverso tempo, Antonio Cassano alla Bobo Tv non risparmia diversi calciatori, ma è sempre pronto a difendere il suo idolo Lionel Messi, ma proprio le parole di Rothen hanno provocato la sua scomposta reazione.

L’ex giocatore del Monaco a RMC ha così definito il fuoriclasse argentino e la sua esperienza parigina attraverso le seguenti parole: “Non vogliamo Messi, va in gol e fa assist solo con le squadre più piccole, invece nelle gare di livello sparisce”. Rothen è convinto che portarlo al PSG sia stato un errore grosso: perchè il fantasista non è riuscito a portare la squadra avanti in Chamions League“.

Tali affermazioni hanno fatto discutere non solo in Francia, ma anche in Italia è circolata la notizia, su cui Antonio Cassano non ha esitato a dire la sua, ecco la sua difesa su Messi: “Spero vada via da Parigi, lì non se lo meritano i tifosi e tantomeno ex calciatori e bidoni dell’immondizia come Rothen, lui continua a parlare e rompere“. Chissà se arriverà la controreplica da parte del diretto interessato.