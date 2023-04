Inter, Zhang in carcere: vende entro giugno, il nuovo presidente

L’Inter vive un 2023 pessimo. Nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il 2023 dell’Inter è cominciato nel peggiore dei modi. I risultati in campionato tardano ad arrivare ed il futuro di Inzaghi è in bilico. Ma a preoccupare non è solo la situazione in campo dei nerazzurri. Anche fuori dal rettangolo verde la società non vive un momento delicatissimo.

Inter: Zhang deve vendere entro giugno

Secondo le ultime notizie in arrivo da Milano, si preannuncia una primavera caldissima per Steven Zhang. Il numero uno del club nerazzurro deve disinnescare la polveriera Inter.

La squadra di Inzaghi deve qualificarsi in Champions League, traguardo fondamentale per non ridimensionare i piani societari, e attende buone notizie da Zhang e da tre Tribunali.

Il presidente è alle prese con la causa promossa dalla China Construction Bank e le scadenze legate al prestito di Oaktree.

Come riportato da Tuttosport l’Inter ha oggi un debito da 300 mln di dollari. Per questo motivo il ramo asiatico della banca cinese in questi mesi ha chiesto di onorare gli accordi ricorrendo alle vie legali. Per il gruppo Suning i fronti sono tre (Hong Kong, Milano e poi Stati Uniti) e sono ancora aperti.

In Italia il primo appuntamento è fissato per il 19 aprile presso il tribunale di Milano, poi la contesa si sposterà ad Hong Kong il 24 aprile e il 10 maggio.

Il problema milanese sembrerebbe essere soprattutto “mediatico” alla luce della portata delle cifre richieste visto lo stipendio da presidente di Zhang. Il fronte vero sembrerebbe essere quello di Hong Kong dove in base alle leggi locali, il presidente rischierebbe anche tre mesi di carcere nel caso in cui la Corte accertasse, a seguito dell’esame svolto, che alcuni beni siano stati occultati. Zhang avrebbe, per l’accusa in tutto o in parte, volontariamente omesso di rispondere alle domande.

Inter: il nuovo possibile proprietario del club

Ne deriva che nei prossimi mesi l’Inter potrebbe essere al centro di un passaggio di consegne. Non solo Zhang, in caso di carcere, potrebbe abdicare, ma l’Inter probabilmente potrebbe essere ceduta entro giugno.

Se così non fosse, Zhang sarebbe costretto a ricapitalizzare. Ma l’ipotesi di rifinanziamento sembra molto remota. Nel caso in cui Zhang tra tredici mesi non avrà ripagato i suoi debiti con Oaktree, la società passerebbe in mano a quest’ultima che tuttavia non sembra intenzionata, come ha fatto Elliott ai tempi con Yonghong Li, a gestire il club. Piuttosto toccherebbe al fondo californiano trovare qualcuno a cui cedere l’Inter.