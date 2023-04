Colpo di scena in panchina: un allenatore da Champions è ad un passo

By

Un approdo in panchina a sorpresa, dopo quanto era emerso nelle ultime settimane, a causa delle voci sull’esonero.

È stato esonerato il tecnico e ora allenatore cercasi per quello che sarà comunque il grande approdo in panchina. Un allenatore da Champions League pronto a calarsi nella realtà del club per dare vita ad un progetto importante e ambizioso, con la stessa società che punta su di lui.

Questa mattina, uno dei principali media, ha rivelato la notizia a sorpresa sulla decisione presa dal club dopo lo scossone vissuto con l’esonero. Ecco, di seguito, spiegato tutto sul nuovo approdo in panchina.

Sorpresa in panchina: arriva un allenatore da Champions League

Aveva mostrato buone cose in Champions League, lanciando campioni importanti come Erling Braut Haaland al grande calcio.

Ci aveva visto giusto l’allenatore, facendo giocare alla grande il suo club, tanto da ritagliarsi uno spazio importante sulle panchine che ha vissuto nelle esperienze che si è goduto fino ad oggi.

A mettere gli occhi su Jesse Marsch, tecnico classe ’73, è uno dei principali club della Premier League. Perché, dopo l’esonero vissuto con Brandan Rodgers, il Leicester cercava un nuovo allenatore. E il nuovo tecnico delle Foxes sarà, appunto Jesse Marsch.

Leicester, Marsch come nuovo allenatore: c’è anche la notizia su Benitez

C’è anche la notizia su Rafa Benitez, dall’estero rivelano che sarà Jesse Marsch il nuovo allenatore del Leicester. E allora, dopo i rumors che avevano visto protagonista l’ex allenatore del Napoli e dell’Inter, in Italia, le cose sembrano cambiate.

A rivelare la notizia sono i colleghi di Sky Sport UK che svelano anche che la fumata bianca potrebbe arrivare domenica sera, con ufficialità pubblicata ai media attraverso il sito ufficiale del Leicester stesso. E allora, per Rafa Benitez – che non vedeva l’ora di sedersi su una panchina di Premier League, le cose sembrano cambiate. Il tecnico spagnolo dovrà cercarsi un altro club, le Foxes hanno scelto un’altra guida tecnica.

Marsch al Leicester, obiettivo Europa

L’obiettivo, seguendo quelle che sono le ambizioni del club inglese, potrebbe portare all’Europa che conta. Perché la manifestazione UEFA è quella che vuole trovare il club inglese, considerando anche che Marsch ha trovato i suoi esordi ai tempi del Salisburgo, quando riuscì a mettere in campo prestazioni di altissimo livello con Erling Braut Haaland protagonista, agli inizi della sua carriera.