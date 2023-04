Napoli: niente vittoria Scudetto, è emerso un problema inquitante

Il Napoli non potrà festeggiare lo Scudetto. Gli azzurri sono alle prese con un problema in caso di conquista del tricolore. Nelle prossime settimane è “prevista” la conquista dello Scudetto da parte del Napoli.

Napoli: nessuna festa Scudetto, c’è un problema grosso

Dopo oltre un 30ennio, scaramanzia a parte, il Napoli si accinge a conquistare il 3o Scudetto della sua storia. Tuttavia il finale di stagione si annuncia tribolato per diverse ragioni. Nonostante un cammino trionfale, che ha portato la stessa città di Napoli a colorarsi di azzurri in barba alla scaramanzia, la squadra di De Laurentiis dovrà fronteggiare un grosso problema.

Gli azzurri sono da un lato ancora impegnati in Champions League, dove dovranno affrontare il Milan ai quarti di finale, ma non solo. La squadra di Spalletti spera di non perdere energie preziose dopo la conquista dello Scudetto e la programmata festa.

Ma il vero problema del Napoli in vista della conquista dello Scudetto matematico è un altro. Ancora una volta porta il nome della Juventus.

La squadra bianconera, nonostante la sconfitta di ieri contro la Lazio, è ancora ipoteticamente seconda in classifica. Senza la penalizzazione, infatti, la Juventus sarebbe ancora matematicamente in corsa con gli azzurri per vincere il titolo. Per questo motivo, il distacco di 16 punti dalla Lazio potrebbe non bastare al Napoli per festeggiare lo scudetto.

Napoli: doppia festa per lo Scudetto?

Ai napoletani e al Napoli di De Laurentiis. potrebbe non dispiacere festeggiare lo Scudetto due volte. Oggi gli azzurri prima di alzare il trofeo fanno i conti con la Lazio. La squadra dell’ex Sarri è a -16 punti e questo consentirebbe al Napoli di festeggiare in anticipo con sole 3 vittorie in classifica. Ma la Juventus, nel caso in cui il ricorso per il -15 fosse accolto, sarebbe ad un punto in meno. Considerato lo scontro diretto ancora da disputare, il Napoli con 3 vittorie non sarebbe del tutto certo del titolo.

La situazione, ovviamente, creerebbe un grosso imbarazzo sia in città ma soprattutto in Lega e FIGC. Vincere lo Scudetto, festeggiarlo prima, e poi tornare in campo per vincerlo matematicamente in maniera definitiva non sarebbe il massimo per il Napoli che aspetta questa data dai tempi di Maradona.

Napoli: la data scudetto è un’incognita

Per questo motivo la data della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli resta oggi ancora un’incognita. Queste le date nelle quali gli azzurri scenderanno in campo in campionato.

15/04/2023 alle ore 18:00 Verona (Napoli – Verona)

23/04/2023 alle ore 20:45 Juventus (Juventus – Napoli)

29/04/2023 alle ore 15:00 Salernitana (Napoli – Salernitana)

03/05/2023 alle ore 19:00 Udinese (Udinese – Napoli)

07/05/2023 alle ore 15:00 Fiorentina (Napoli – Fiorentina)

14/05/2023 alle ore 15:00 Monza (Monza – Napoli)

21/05/2023 alle ore 15:00 Inter (Napoli – Inter)

28/05/2023 alle ore 15:00 Bologna (Bologna – Napoli)

04/06/2023 alle ore 15:00 Sampdoria (Napoli – Sampdoria)

La miglior soluzione per gli azzurri sarebbe quella di vincere a Torino contro la Juventus e, con un passo falso della stessa Lazio, festeggiare in maniera inequivocabile lo Scudetto.