Niente Brasile, clamorosa destinazione per Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti sta facendo molto bene alla guida del Real Madrid ma le voci di mercato su di lui, per la prossima stagione, sono importanti.

Il tecnico delle merengue vuole conquistare l’ennesima Champions League della sua carriera, ma nel futuro sembra esserci un’altra squadra europea. Il Real Madrid è pronta ad affrontare un’altra zona calda della Champions League, cosa abituale per loro che a livello europeo sono la squadra più vincente di sempre.

Le merengues dopo aver battuto il Liverpool agli ottavi di finale, dominando la scena, sono stati sorteggiati contro il Chelsea per i quarti di finale che partiranno la prossima settimana. Gli spagnoli sono finiti nella parte di tabellone più difficile dove c’è anche il confronto tra il Manchester City e il Liverpool. Più agevole, invece, l’altra parte di tabellone dove sono presenti le sfide delle italiane: Benfica–Inter e Milan–Napoli.

Carlo Ancelotti, dove allenerà nella prossima stagione?

Cominciano ad arrivare indiscrezioni importanti sul futuro di Carlo Ancelotti, in vista della prossima stagione. Come detto la testa del tecnico italiano è ancora alla stagione lunga con il Real Madrid, con l’interesse nel migliorare ulteriormente il palmares personale.

Il reggiano sarebbe sul taccuino dei dirigenti del Chelsea, in vista della prossima stagione: e questo costituirebbe un ritorno in Blues. A Londra nel 2009 ha conquistato una Community Shield, dopo il suo arrivo, e nel corso di quella stagione ha fatto il double con Premier League e Coppa d’Inghilterra. Dopo l’addio di Graham Potter la dirigenza del Chelsea ha scelto un traghettatore per poi scegliere il tecnico della prossima stagione.

Per il futuro di Carlo Ancelotti si era parlato anche di una prima avventura al comando di una nazionale, a coronamento di una carriera piena di successi con i club. Il tecnico reggiano, infatti, dopo l’addio di Tite, era stato opzionato per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. La nazionale verdeoro, dopo la spedizione negativa al Mondiale di Qatar 2022, pensava di dare una chance al tecnico italiano, che aveva creato ovviamente grande curiosità per un incarico diverso che non ha mai avuto la possibilità di provare nel corso della carriera.

Al momento, quindi, non è possibile sapere dove allenerà nella prossima stagione Carlo Ancelotti, la situazione chiara è però che il tecnico ha ancora tanto mercato grazie ai grandi risultati ottenuti con il Real Madrid.