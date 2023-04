Prestito con diritto: così il Milan lo porta via alla Juve

Milan-Juventus, l’eterna sfida calcistica si sposta dal campo al calciomercato. È duello per un centrocampista

Milan e Juventus stanno concludendo le loro stagioni. I rossoneri non sono riusciti a confermarsi come campioni d’Italia. Infatti lo Scudetto passerà sul petto del Napoli. Ma aprile può rappresentare una svolta poiché ci sono i quarti di finale di Champions da giocare proprio contro i ragazzi di Spalletti. In campionato la situazione non è delle migliori con il piazzamento tra le prime 4 che si complica visti gli scarsi risultati. I bianconeri stanno vivendo una stagione segnata dalla penalizzazione in classifica.

Anche per la squadra di Allegri la svolta può arrivare dalle coppe. La Juve è ancora in corsa in Coppa Italia e in Europa League. I due club storici del campionato oltre che lottare per un posto tra le prime 4 della classe si sfidano anche per un centrocampista sul mercato. Tra qualche mese inizierà la sessione estiva ed è già tempo di progettare la rosa del futuro. Maldini per questo prova a giocare d’anticipo e punta a rubare un obiettivo dei rivali.

Il Milan batte la Juventus: offerta per De Paul

Manca ancora qualche mese al pronti e via del calciomercato ma già le prime trattative iniziano ad essere intavolate. Il Milan vuole battere la Juventus, non solo arrivando davanti in classifica ma anche rubando un obiettivo dei bianconeri. La Juve ha bisogno di un centrocampista. Allegri chiede un rinforzo in quella zona di campo dopo il disastro dell’affare Pogba e le prestazioni altalenanti di Locatelli. Il nome finito sul taccuino era quello di De Paul. L’ex Udinese potrebbe lasciare l’Atletico Madrid soprattutto in caso di arrivo di Luis Enrique sulla panchina dei biancorossi. L’argentino però potrebbe sfumare e andare al Milan. Pioli lo vuole e sarebbe il colpo giusto per cercare di conquistare di nuovo il tricolore.

Su di lui ci sono tre o quattro squadre di Premier da media classifica (Everton, Aston Villa, Brentford) e poi il più blasonato Tottenham, ma non è escluso un ritorno in Serie A. L’Inter lo ha trattato anche a gennaio, sperando in un prestito secco, il Milan potrebbe tentare un affondo a fine stagione, proponendo un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni o qualcosa in meno. L’argentino potrebbe scegliere Milano per avere la certezza di giocare la Champions League il prossimo anno. Infatti la Juventus con i punti di penalizzazione rischia di non giocare la principale competizione europea.