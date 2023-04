40 milioni di euro subito: ecco dove giocherà De Paul

Il campione del mondo con l’Argentina Rodrigo de Paul, potrebbe lasciare l’Atletico Madrid al termine della stagione.

Vista la stagione non certo entusiasmante in Spagna, Rodrigo de Paul potrebbe salutare l’Atletico Madrid alla riapertura del prossimo calciomercato estivo. Il campione del mondo, infatti, in questa stagione ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe, realizzando solamente due reti e fornendo quattro assist.

Queste prestazioni negative, oltre al rapporto non idilliaco con il tecnico argentino Diego Pablo Simeone, potrebbero portare la dirigenza e lo stesso calciatore a dirsi addio alla riapertura del calciomercato estivo. Oltre alle big del nostro campionato, sembra aver messo gli occhi sull’ex Udinese anche un grande club della Premier League, che sembra pronto a fare sul serio.

Il Tottenham piomba su de Paul: possibile beffa per le big di Serie A

Come detto, Rodrigo de Paul potrebbe dire addio all’Atletico Madrid alla riapertura del prossimo calciomercato estivo. Sul centrocampista argentino classe 1994, infatti, sembra aver messo pesantemente gli occhi il Tottenham, che sembrerebbe averlo individuato per rinforzare la zona centrale del campo.

Gli Spurs sembrano intenzionati a mettere sul piatto circa 35/40 milioni di euro in un’unica soluzione per convincere i colchoneros a lasciarlo partire. Qualora quest’offerta pervenisse ufficialmente negli uffici del club spagnolo, complici anche i rapporti non perfetti con Simeone, l’Atletico Madrid potrebbe concedere il definitivo via libera per chiudere la trattativa. Questa notizia è una doccia gelata per le big del campionato nostrano, visto che soprattutto Juventus e Inter hanno sempre mostrato grande interesse per l’ex Udinese. Per le grandi del nostro campionato, però, competere con le grandi d’Inghilterra sembra una missione quasi impossibile, sia per quanto riguarda il costo del cartellino che l’ingaggio del calciatore.

Rodrigo de Paul sembrerebbe molto attratto dall’idea di giocare in Premier League, e potrebbe chiedere ufficialmente la cessione al club spagnolo qualora l’offerta degli Spurs si palesasse ufficialmente. Le big nostrane continuano comunque a monitorare la situazione, pronte a farsi sotto qualora la trattativa con il Tottenham dovesse saltare. Dopo l’Italia e la Spagna per l’ex centrocampista dell’Udinese potrebbero aprirsi le porte dell’Inghilterra, con il Tottenham pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il calciomercato sembra già pronto ad entrare nel vivo: le big nostrane potrebbero andare incontro alla prima grande beffa della prossima sessione estiva. Per Rodrigo de Paul la Premier League si fa sempre più vicina.