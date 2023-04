Allegri cambia la Juventus, due novità contro lo Sporting

Allegri si gioca il tutto per tutto contro lo Sporting, il tecnico vuole riscattare la sconfitta contro la Lazio. Ecco le ultimissime sulla probabile formazione della Juventus.

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti sulla Juventus e la probabile formazione contro lo Sporting. La squadra bianconera questa mattina si è allenata alle 11,30 davanti ai propri tifosi, in una seduta a porte aperte. Ecco le novità riguardo il possibile undici che scenderà in campo contro lo Sporting nella sfida d’andata dei quarti di finale di Europa League. Il match, in programma giovedì 13 aprile, sarà un test importantissimo per i bianconeri che hanno l’obiettivo di accedere alle prossime semifinali. Ecco cosa ha in mente Allegri.

Le difficoltà riscontrate contro la Lazio in zona offensiva stanno spingendo Allegri ad un cambio di rotta. L’obiettivo della Juventus resta quello di andare avanti in Europa League ed è per questa ragione che servirà un cambio di passo contro i portoghese, a partire dal match d’andata contro lo Sporting.

Ecco perché il tecnico sta studiando nuove alternative per rendere la sua Juve più concreta in zona gol, un cambio radicale che potrebbe portare benefici anche a Dusan Vlahovic, apparso triste e svogliato.

Ultime Juventus: la decisione di Allegri sul cambio modulo

Con la rosa a disposizione, a sorpresa, Allegri potrebbe stravolgere i piani e schierare una squadra più offensiva: ecco svelata la probabile formazione Juventus per giovedì. Con il recupero di Chiesa, infatti, il tecnico ha disposizione un’arma in più per la sfida contro lo Sporting.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, nella prossima partita europea la Juventus ha la possibilità di giocare con il 4-3-3, come tridente Chiesa, Vlahovic e Di Maria. E’ questa la mossa a sorpresa di Allegri che potrebbe stravolgere i piani e affidarsi ai tre davanti per portare a casa il risultato nel primo atto della sfida contro lo Sporting in Europa League.

Intanto, nella giornata di oggi, la squadra si è allenata sotto gli occhi di tutti i tifosi che sono arrivati alla Continassa per seguire la seduta mattutina della squadra. Ecco gli spunti che sono arrivati, in particolar modo sulle condizioni fisiche di un altro protagonista di questo finale di stagione: ovvero Paul Pogba.

Juventus, Pogba in gruppo

A Pasquetta la Juventus è scesa in campo in una seduta mattutina aperta al pubblico. I tifosi, infatti, si sono recati alla Continassa per assistere all’allenamento della squadra. Ecco le indicazioni in merito alle condizioni fisiche di Paul Pogba. Il francese è stato uno dei protagonisti anche durante la partitella finale. A differenza di Dusan Vlahovic, che non si è allenato insieme alla squadra. Per lui soltanto lavoro differenziato in palestra.