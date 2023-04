L’annuncio lascia tutti a bocca aperta: Antonio Conte torna in Serie A. Per lui niente Inter o Juventus: c’è un’altra big nel suo futuro, la rivelazione è pazzesca.

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino è attualmente libero, dopo aver rescisso anzitempo il contratto con il Tottenham. In questo momento è in Italia insieme alla sua famiglia, in attesa di capire in quale squadra andare per la prossima stagione. Nella giornata di oggi è arrivata la rivelazione riguardo una possibile destinazione di Antonio Conte, ecco tutti i dettagli.

Ultimissime notizie sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico continua ad essere accostato alle grandi panchine del calcio italiano. Il tecnico è uno dei migliori nel suo ruolo, ecco perché molte società si affidano a lui per risollevare le sorti del club.

Nelle ultime settimane il nome di Conte è stato inserito in una short list dell’Inter, che a fine stagione manderà via Simone Inzaghi. Anche la Juventus aveva pensato a lui ma il super contratto di Allegri e il rendimento positivo della squadra in questa seconda parte di stagione, hanno allontanato le voci di un addio del toscano. Intanto, arriva la rivelazione a sorpresa da parte del dirigente che conosce molto bene Antonio Conte. Ecco dove può allenare la prossima stagione.

Ultime calciomercato: stanno prendendo Conte

La Champions può essere fatale per il tecnico che può salutare la piazza a fine stagione. E’ il dirigente a svelare le mosse della società che sta pensando ad Antonio Conte per il futuro.

Nel corso di una lunga intervista a tmw, Luciano Moggi ha parlato di Antonio Conte. L’ex direttore generale della Juventus conosce molto bene l’ex centrocampista e capitano della Vecchia Signora.

Ecco perché ha lanciato un indiscrezione clamorosa attorno al futuro di Conte che può tornare in Serie A: niente Inter o Juventus, ecco con chi può firmare.

“Penso che se il Milan dovesse cambiare, il nome di Conte potrebbe essere quello ideale per i rossoneri. All’Inter non lo vedo”.

Conte al Milan al posto di Pioli, l’indiscrezione di Moggi

Le dichiarazioni dell’ex dirigente della Juventus fanno discutere molto. Anche perché ad oggi non ci sono molti spiragli di un possibile addio di Stefano Pioli dal Milan. I rossoneri potrebbero decidere di sostituirlo nel caso in cui dovesse uscire in malo modo dalla Champions League, nei quarti di finale, e non qualificarsi alla prossima edizione. A quel punto potrebbe tornare di moda per il Milan il nome di Antonio Conte che potrebbe accettare l’offerta di allenare i rossoneri.