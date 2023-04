Elena Santarelli, il vestito è cortissimo: la story diventa bollente

Elena Santarelli sempre perfetta e dallo stile impeccabile, la showgirl mette in mostra un vestito da far girare la testa.

Ai tempi in cui il suo compagno, Bernardo Corradi, era uno degli attaccanti più in vista del campionato italiano, nemmeno lei passava inosservata, anzi. Ma ancora oggi, il fascino seducente di Elena Santarelli si fa notare eccome.

Ex modella, Elena è una delle showgirl più apprezzate del mondo dello spettacolo, avendo accumulato diverse esperienze come soubrette prima e presentatrice poi. Anche attrice e scrittrice, la Santarelli continua a far battere fortissimo il cuore dei suoi ammiratori.

Elena Santarelli, inconfondibile ed intramontabile: non si smentisce mai, che eleganza

Elena è una delle bellezze iconiche tra le celebrità italiane, per il suo fascino che non può lasciare indifferenti. La sua silhouette slanciata e statuaria è entrata nella mente e nel cuore degli ammiratori e da lì non è più uscita.

Seguitissima anche sul web, dove è molto attiva, vanta oltre un milione e 800 mila followers, con i quali condivide molti aspetti della sua vita. Elena, inoltre, è molto benvoluta dalla community anche per il suo modo di essere semplice e alla mano e negli ultimi anni ha raccolto molta vicinanza dai fan per le vicende occorse a suo figlio Giacomo, che per lungo tempo ha dovuto combattere una dura malattia.

Elena Santarelli, gambe chilometriche sotto quella minigonna: vertigini immediate

In questa primavera 2023, come sempre, Elena si mette in mostra al meglio di sé, con le consuete immagini condivise con gli ammiratori e che fanno venire davvero il mal di testa.

Una lunga serie di stories in cui prova diversi abiti, che esaltano la sua figura sinuosa e seducente. In particolare, di fronte allo specchio, la visione di questo vestitino è davvero illegale. Curve pazzesche in primo piano e soprattutto una minigonna forse fin troppo corta, uno spettacolo paradisiaco con le lunghe gambe di Elena a farla da padrone e ad accendere in un attimo la passione e la fantasia della community social. Lady Corradi non si smentisce mai e, a 41 anni, conferma tutta la sua bellezza giovanile e intramontabile, che le vale sempre tantissimi messaggi carichi di adorazione da parte del suo pubblico. Applausi a scena aperta e non potrebbe essere altrimenti.