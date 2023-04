Frattesi in una Big italiana: concorrenza bruciata

Il futuro di Davide Frattesi è sempre più lontano dal Sassuolo, diversi gli estimatori per il centrocampista neroverde.

Ogni anno i campioni del Sassuolo hanno tantissimo mercato con l’a.d. del club neroverde, Giovanni Carnevali, che ha recentemente spiegato il futuro di Frattesi e Berardi, entrambi nel mirino delle romane. Il dirigente del Sassuolo ha spiegato come sia impossibile privarsi di due giocatori così importanti in un colpo solo. E’ più fattibile che possa partire uno dei due.

La Roma, da tempo, segue il calciatore come obiettivo di mercato per rinforzare il centrocampo. Bisogna, però, vincere una folta concorrenza per strappare Frattesi al Sassuolo: il centrocampista della Nazionale italiana è seguito da tutte le big del nostro campionato.

Sassuolo, quale futuro per Frattesi?

Non solo Roma, anche la Juventus è pronta a colpire sul calciomercato, prendendo un altro centrocampista visto e considerata la stagione negativa di Leandro Paredes a Torino. Allegri vuole una squadra competitiva e quanto più italiana possibile: ecco perchè anche la Vecchia Signora ha messo nel mirino Frattesi del Sassuolo.

Giocatore importante e di qualità, può rappresentare un colpo di mercato in ottica futura, la Juventus sogna una mediana italiana con Locatelli, Fagioli e Frattesi, vista la possibile partenza di Rabiot, in scadenza di contratto. Una cosa è certa: il mercato porterà Frattesi lontano da Sassuolo e stando alle ultimissime notizie riportate, la Roma sembra essere in pole dopo averlo trattato in estate e a gennaio. Juventus e Inter da tempo seguono l’ex Monza come possibile profilo per rimpolpare la mediana.

Una pista apparentemente possibile per i costi onerosi dell’operazione anche se la concorrenza è ampia. Giocatore importante per Dionisi: Frattesi, in scadenza nell’estate del 2026, oltre ad essere uno dei nomi che piacciono di più alla Roma sarebbe finito nel mirino di diversi top club italiani e non, infatti la Premier League potrebbe essere una soluzione gradita a Frattesi che raggiungerebbe1 Traorè e Scamacca nel massimo campionato inglese.

L’eventuale cessione di Frattesi è naturalmente condizionata dalla volontà del giocatore, desideroso di misurarsi in un top club, considerando anche l’amore per i colori giallorossi: per questo motivo non è da escludere una nuova offensiva della Roma in estate con Tiago Pinto sponsor di questa operazione. Duello di calciomercato tra Juventus e Roma per Frattesi, ma non sarà per nulla semplice vista la concorrenza di diverse squadre.