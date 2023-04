Roma, Mou indispettito: due big via, c’è sotto l’Inter

Il club capitolino potrebbe perdere due calciatori importanti a fine anno. La squadra giallorossa, dopo una prima metà di stagione in ombra, sembra aver trovato la quadra in campo. Il terzo posto in classifica ed il percorso in EL sono la dimostrazione della bontà del progetto di Mourinho.

Roma: due big via a zero, Mou furioso

Tuttavia, al terzo anno di Roma, il club giallorosso potrebbe ancora trovarsi costretto a ricominciare. Due elementi cardini della rosa di Josè Mourinho hanno il contratto in scadenza a fine anno e, come riportato dal CDS, a fine stagione potrebbero fare i bagagli.

A fine stagione, precisamente a giugno 2023, la Roma potrebbe dover salutare due calciatori che in questa stagione sono risultati importanti. Chris Smalling e di Stephan El Shaarawy continuano a faticare a trovare l’accordo con la società per il rinnovo. L’inglese contro il Torino ha giocato la partita numero 100 in Serie A. Da quando è arrivato sal Manchester United, escluso per qualche infortunio, il centrale è stato fondamentale per la Roma di Fonseca e Mou. Per questo motivo la tifoseria spera di ritrovarlo in giallorosso anche nei prossimi anni. Josè Mourinho nel post-partita della gara contro i granata ha ammesso le difficoltà. Il portoghese non si è sbilanciato sul futuro ma in cuor suo, secondo quando filtra da Roma, si augura di avere l’ex capitano del Manchester United nella prossima stagione.

La conferma in panchina dello Special One potrebbe essere decisiva per il difensore che in questa stagione ha collezionato già 38 partite, battendo il record di un anno fa in giallorosso.

Roma: le cifre del rinnovo

Importante per il rinnovo di Smalling ed El Shaarawy sarà anche il piazzamento in Champions League.

Con il 4o posto al sicuro la società, che sta cercando di tagliare il tetto ingaggi, potrebbe spingersi in alto con la cifra del rinnovo. Ad oggi la trattativa risulta bloccata, per la furia di Mourinho. L’offerta della Roma per Smalling, infatti, sarebbe molto simile a quella attuale.

Diverso il discorso per il Faraone. L’ex Milan vorrebbe rimanere in Italia e nella Capitale e lo scorso venerdì ci sarebbe stato un incontro tra l’agente e fratello del ‘Faraone’ e Tiago Pinto per decidere cosa fare con il contratto del ’92.

Smalling ed El Sharaawy hanno altre offerte

Tuttavia per El Shaarawy e Smalling altre offerte non mancano. Se l’esterno prima di trattare con altri club spera di ottenere l’ok della Roma, l’inglese piace tanto soprattutto all’Inter oltre che in Premier League. Con l’addio di De Vrij e Skriniar a zero, Smalling sarebbe perfetto per rimpiazzare l’olandese.