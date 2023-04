Scelto Cabral: ‘colpo Champions’ in Serie A

Cabral sta disputando una grande stagione con la maglia della Fiorentina. Il brasiliano ha attirato le attenzioni di un club di Serie A.

La Fiorentina sta vivendo una stagione a due facce. La prima parte di campionato è stata da dimenticare con la Viola che prima della pausa per il Mondiale navigava nelle zone basse della classifica. Successivamente c’è stata la ripresa e la squadra di Italiano ha iniziato a macinare risultati importanti in campionato e non solo. Infatti nelle coppe la Fiorentina sta facendo molto bene. È ad un passo dalla finale di Coppa Italia dopo 9 anni da quella persa contro il Napoli.

Una serata tragica per la morte del tifoso dei partenopei Ciro Esposito. Adesso i tifosi sognano di alzare al cielo un trofeo. Il risultato dell’andata contro la Cremonese (0-2) mette in cassaforte la qualificazione. Nell’atto conclusivo affronterà una tra Juventus e Inter. Inoltre la Viola sta facendo bene anche in Europa. È ai quarti di Conference League e punta anche in questa competizione ad arrivare fino in fondo. Uno degli artefici della rinascita è sicuramente Cabral. Il brasiliano è tra i migliori della stagione e sta trascinando i ragazzi di Italiano verso grandi traguardi.

Cabral piace in Serie A: la Lazio lo vuole per il prossimo anno

La stagione sta per finire e a breve torna il calciomercato. Il valzer delle punte è pronto ad incominciare e i top club iniziano a progettare il futuro. Tra le sorprese di quest’anno c’è senza dubbio la Lazio. La squadra di Sarri sta stupendo tutti ed è stabilmente in posizione Champions League. Il mister ha deciso di dare priorità al campionato piuttosto che alle coppe e per ora la scelta sta ripagando. La Lazio nonostante la grave assenza del bomber Immobile sta facendo faville. Ciro è mancato a causa di tanti problemi fisici, ma sono arrivati i gol di Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson.

Lotito non vorrebbe rischiare per il prossimo anno e ha messo gli occhi su uno degli attaccanti più prolifici di questa stagione. Sul taccuino è finito Cabral. Il brasiliano ha messo a referto 13 reti in tutte le competizioni e dopo un inizio complicato alla Fiorentina è riuscito finalmente a mettersi in mostra. A gennaio del 2022 era arrivato dopo la cessione di Vlahovic e non era riuscito a rimpiazzare nel migliore dei modi il serbo. Quest’anno si sta prendendo la sua rivincita e Sarri lo vuole a Roma. La Lazio dovrà puntellare la rosa se dovesse andare in Champions e si inizia a muovere sul mercato.