Zidane pronto alla panchina: effetto domino con Conte e Nagelsmann

Zinedine Zidane è pronto alla panchina, il sogno di averlo in panchina si concretizza.

Perché dopo i diversi rumors che hanno accostato il plurititolato tecnico ex Real Madrid, nonché leggenda del calcio mondiale anche alla Serie A e sponda Juventus, arrivano le conferme che i tifosi aspettano da tempo.

Non è stata un’annata all’altezza delle aspettative tant’è che si concluderà la stagione, poi la società prenderà la decisione di esonerare il proprio allenatore. E, ad effetto domino, occhio alle posizioni anche di Conte e Nagelsmann, che aprono ogni strada a Zidane per il ruolo di allenatore in panchina e in un club, non più nella Nazionale francese in qualità di Commissario Tecnico.

Zidane in panchina, si accelera per averlo: la notizia

Arriva dall’estero la notizia che riguarda Zizou Zidane per il ruolo di nuovo allenatore del club.

È la decisione che riguarda l’ex Juventus, pronto ad una nuova avventura dopo essersi seduto soltanto sulla panchina del Real Madrid, ma vincendo praticamente tutto, prima da vice di Carlo Ancelotti e poi da allenatore che lo ha sostituito, diventando ad oggi uno degli oggetti pregiati per le panchine dei top club mondiali.

Ed è uno stesso top club mondiale che è pronto a vincere la Champions League, entrando nell’elite del calcio, dopo i tanti anni di tentativi a vuoto. Parliamo infatti del Paris Saint-Germain che, nel 2024, vuole riportare Zidane a casa. Ai piedi della Torre Eiffel, per portare a Parigi la tanto desiderata Champions League a partire dal 2024.

Zidane al PSG, occhio anche a Conte Zidane

È dalla Francia che riportano le ultime news di calciomercato che riguardano gli allenatori, in una vera e propria girandola in panchina. Perché, come riferito da Le Parisien, che ha parlato del futuro di Zidane, c’è da valutare quella che è l’opzione anche di Conte e Nagelsmann, profili ideali e ipotizzati da Campos, per il dopo Galtier.

Con Zidane al PSG, la strada è spianata, perché gli altri due allenatori potrebbero ritrovarsi a diventare “rivali” a Londra. Nagelsmann non più al Chelsea, occhio all’opzione Tottenham e, per Conte, il ritorno ai Blues, dove ha vinto l’ultimo titolo di Premier League della storia del club londinese.

Zidane in Francia, quando al PSG? Scartata l’ipotesi Juventus

Si allontana l’ipotesi Juventus per Zinedine Zidane, col futuro in Francia e al Paris Saint-Germain. Ma quando? La presentazione potrebbe avvenire in grande stile, alla Torre Eiffel, riportando la leggenda del calcio francese, appunto, in Francia. Ma è chiaro, tutto sembra ad oggi prematuro. La sensazione, però, è che Al-Khelaifi farà di tutto per convincere Zidane nella scelta che lo porterebbe al PSG.