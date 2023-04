Addio Juve, Allegri lo manda via: sbarca in Premier League

By

La prossima estate si prospetta essere particolarmente movimentata per la Juventus, visto che il club bianconero andrà quasi sicuramente incontro ad un’incredibile rivoluzione.

A confermare questa ipotesi sono state non solo le voci che girano in maniera insistente nelle ultime settimane negli uffici della Continassa, ma anche la decisione di Allegri di mandare via il suo giocatore nel prossimo calciomercato.

La decisione del tecnico toscano ha spiazzato un pò tutti, dai tifosi alla dirigenza, ma piazzare il ragazzo non è stato affatto difficile, visto che a suon di prestazioni all’altezza della maglia della Juventus ha racimolato non pochi estimatori in giro per l’Europa.

Futuro lontano dalla Juventus: il giocatore vicino alla Premier

Anche se le energie mentali sono completamente rivolte a questi ultimi impegni stagionali, il calciomercato in casa Juventus non dorme mai. In attesa dell’udienza preliminare dell’Inchiesta Prisma ed anche della composizione del prossimo CdA, Cherubini avrebbe comunque iniziato a mettere le basi in vista della prossima stagione, con tanto di colloquio a quattr’occhi con Allegri.

Questo ha dato inevitabilmente i suoi frutti, visto che fra le altre cose si è arrivato anche a decidere il futuro di alcuni dei giocatori in rosa. Chi è che molto probabilmente saluterà la Torino bianconera nella prossima estate è Federico Gatti, visto che nelle ultime ore il centrale italiano ex Frosinone è stato indicato come uno dei possibili partenti della Juventus.

Più precisamente, stando a quanto riportato da Teamtalk, nel prossimo calciomercato estivo Gatti potrebbe approdare in Premier League.

Gatti in Premier League: ecco dove può andare il centrale della Juventus

Nonostante le diverse presenze con la maglia della Juventus, Federico Gatti non sembra essere certo di vestire la maglia della Vecchia Signora anche nella prossima stagione. Questo perchè il difensore italiano non solo non rientra fra gli incedibili di Massimiliano Allegri, ma anche perchè ha attirato su di sé l’attenzione di un club di Premier League.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Everton è fortemente interessato a Gatti, indicato come il perfetto profilo sul quale puntare per andare a rinforzare la difesa di Sean Dyche che, in questa stagione, ha fatto acqua da tutte le parti.

La scadenza di contratto con la Juventus nel 2027 potrebbe rappresentare un ostacolo per i Toffes che, forti di una disponibilità economica importante, potrebbe pensare di fare anche uno sforzo per Gatti qualora Dyche desse il suo definitivo okay.

Gatti Everton: ecco quanto vuole la Juventus

L’interesse di un club come l’Everton smuove la Juventus che ha immediatamente fiutato la plusvalenza. Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, per cedere Gatti nel prossimo calciomercato la Vecchia Signora vorrebbe chiedere circa 30 milioni di euro, anche se l’intenzione dei Toffes è tutt’altra.

Visto che attualmente il valore di mercato del centrale italiano si aggira attorno ai 5 milioni di euro, l’idea dell’Everton è quella di chiudere un accordo con la Juventus attorno ai 10 milioni di euro. Quest’estate, dunque, l’asse Italia-Inghilterra si prospetta essere ancora una volta bollente.