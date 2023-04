Inter: sacrificato in estate, scelto il nuovo attaccante

Il calciomercato dell’Inter in vista della prossima stagione potrebbe essere rivoluzionato a causa di alcuni sacrifici che la società potrebbe fare per poi andare a comprare nuovi giocatori.

Ci sono importanti notizie che arrivano in vista di quello che può accadere nei prossimi mesi, perché la situazione in casa Inter sembra davvero difficile ora da poter gestire.

Spuntano voci anche di una possibile cessione da parte della società di Zhang che vive un momento economico complicato da diversi anni.

Calciomercato Inter: cessioni in arrivo

Il calciomercato prossimo in estate può essere l’arma giusta per l’Inter per rientrare dalle gravi perdite. Ci sono delle notizie importanti che riguardano proprio i movimenti in uscita che farà la società nerazzurra. Perché diversi giocatori saranno messi alla porta in vista della prossima estate per fare cassa. La società sa che non può trattenere giocatori con grossi stipendi e dovrà rivoluzionare il progetto in vista dei prossimi anni, anche per evitare sanzioni Uefa dopo alcuni avvertimenti importanti. Ora ci sono delle nuove news proprio in merito a questa vicenda di mercato.

Perché l’estate prossima sarà sfruttata per dire addio anche ad alcuni grandi giocatori dal progetto nerazzurro. Infatti, molti top player possono chiudere proprio nei prossimi mesi la loro esperienza con l’Inter che sta valutando anche di fare delle cessioni importanti dei giocatori che potrebbero fare andare su tutte le furie i tifosi. Ancora una volta la società può andare a creare un clima poco sereno a Milano per le scelte che ha deciso di fare.

In particolare, in attacco, si pensa a dei grandi addii, perché Correa, Dzeko, Lautaro Martinez e Lukaku che completano l’attacco, il prossimo anno potrebbero non esserci con una grande rivoluzione in atto. Già individuati dei giocatori che potrebbero arrivare in nerazzurro.

Inter: Balogun per sostituire Lukaku

Tra i vari giocatori che segue l’Inter e che possono essere acquistati c’è Folarin Balogun dell’Arsenal che in questo momento si trova in prestito al Reims in Ligue 1 e sta dominando la scena. Infatti, è in corsa per il titolo di capocannoniere del torneo con i suoi 18 gol in 29 partite a soli 21 anni.

L’attaccante inglese è la stella del momento e può essere il futuro dell’Inter che può pensare anche di non riprendere Lukaku in prestito e puntare tutto su Folarin Balogun dalla prossima estate.

Inter: il prezzo di Balogun

L’Arsenal chiede 25 milioni di euro al momento per il trasferimento di Balogun. Oltre all’Inter ci sono anche il Milan e il Marsiglia sul giocatore che sta sorprendendo tutti in Europa per i suoi numeri. Da capire la volontà del giocatore, l’idea del club e quella di fare un colpo a queste cifre per evitare di andare a cedere Lautaro Martinez.