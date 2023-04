Dalla Champions al carcere: continuerà a giocare dalla prigione

Incredibile la storia di un grande campione di calcio, uno dei più vincenti della storia di sempre che potrebbe continuare ad ampliare il suo palmares con nuovi trofei.

E’ un periodo davvero difficile quello per il giocatore dopo i Mondiali 2022 in Qatar. Perché ora ci sono nuovi aggiornamenti sulla sua vicenda che potrebbe prendere una piega particolare.

Intanto, la sua passione resta sempre il mondo del calcio e per questo motivo che avrebbe deciso di dare una svolta a quella che è la sua attuale vita.

Calciatore arrestato: il motivo

Sono stati mesi particolari questi sia per la carriera che per la vita del giocatore. Perché uno dei giocatori più vincenti della storia del mondo del calcio di sempre è finito nei guai seri. I Mondiali in Qatar dell’ultima edizione del 2022 sono state le sue ultime apparizioni. Aveva ricevuto anche lì la convocazione al Mondiale, scoppiando in lacrime di gioia per quello che sarebbe stato uno dei suoi più grandi traguardi di sempre. A 39 anni ha continuato a giocare e l’ha fatto mostrando sempre chi è, ancora una volta. Dani Alves ha lanciato un segnale forte al mondo del calcio, poi però sono iniziate ad arrivare le brutte notizie riguardo la sua vita privata.

Accusa di stupro da parte di una donna nei confronti di Dani Alves che ora è finito in galera e rischia tantissimi anni, rovinandosi il finale di carriera, ma soprattutto la vita. Una situazione veramente difficile quella per il giocatore che deve provare ad uscire fuori da questa vicenda il prima possibile.

Intanto, arrivano degli aggiornamenti su quelle che saranno le scelte future di Dani Alves. Perché l’ex giocatore di Barcellona e Juventus è pronto a continuare a giocare a calcio anche dal carcere.

Dani Alves in carcere: giocherà un torneo tra prigioni

Ci sono annunci importanti arrivati nelle ultime ore, con la RFEF, la Federazione calcistica spagnola che, insieme al Ministero dell’Interno, ha annunciato di organizzare l’undicesima edizione del Torneo Intercentros Penitentiaries. Si tratta di un torneo tra carceri e Dani Alves è pronto a partecipare.

Infatti, nelle prossime ore si sapranno delle novità anche sulla sua presenza. Dani Alves è finito in carcere dallo scorso 20 gennaio per l’accusa di stupro da parte di una donna.

Carriera Dani Alves: cosa rischia

Ora rischia fino a 12 anni di carcere Dani Alves, che è diventato il gioatore più vincente della storia del calcio con 44 titoli vinti tra Bahia, Siviglia, Barcellona, Juventus, PSG, San Paolo e Brasile. Ora, il giocatore, potrebbe allargare ancora di più il suo palmares con la partecipazione alla prossima coppa delle prigioni che aspettano il suo grande nome per poter esaltarsi ancora di più per quello che ha fatto vedere.