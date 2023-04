Inter, si sblocca la cessione: svelata l’offerta di Investcorp

Novità per quanto riguarda la cessione dell’Inter. C’è l’offerta da parte di Investcorp.

Arrivano notizie e aggiornamenti su ciò che riguarda la cessione dell’Inter alla società Investcorp con Zhang che è pronto a definire l’affare. Nella giornata di oggi sono arrivati nuovi dettagli riguardo questa maxi operazione.

Il futuro dell’Inter è legato a quello di Suning. Il gruppo cinese non ha ancora deciso se mantenere la presidenza della società o vendere. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni riguardo la cessione della società al fondo Investcorp. Ecco tutte le cifre.

Cessione Inter a Investcorp: ultime notizie

Dopo le prime notizie sulla cessione dell’Inter a Investcorp, sono arrivate conferme su questa maxi proposta in arrivo dal Bahrein, dove ha sede la società che intende acquistare l’Inter dalla famiglia Zhang. In passato il gruppo aveva provato a prendere anche il Milan, con il fondo Elliott che alla fine ha deciso di cedere a Gerry Cardinale.

L’annuncio ha fatto letteralmente impazzire i tifosi dell’Inter che si augurano in futuro radioso della propria squadra. Nei prossimi mesi, dunque, vista l’esposizione mediatica è atteso un comunicato o aggiornamento direttamente da Investcorp che è a lavoro per presentare l’offerta giusta per acquistare l’Inter.

Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questa proposta che può far vacillare Suning e la famiglia Zhang. Una situazione in evoluzione. I tifosi si augurano che questo eventuale cambio di proprietà possa portare benefici al club con l’acquisto e l’arrivo di grandi campioni.

Cessione Inter: l’offerta di Investcorp

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela le prime cifre su questo possibile affare. Il gruppo è a lavoro per costituire una Middle East Economy: l’obiettivo è quello di raccogliere tra i 550 e i 650 milioni di euro per l’Inter. Investcorp vuole radunare tutti gli investitori della stessa area geografica in un consorzio, in questo modo si tenta di chiudere l’affare e presentare la super offerta a Suning per l’acquisto dell’Inter. Il gruppo cinese, che nel 2024 dovrà restituire a Oaktree 350 milioni di euro di prestito con gli interessi, dovrà valutare bene il futuro del club neroazzurro.

Ultime Inter, Investcorp a lavoro per acquistare il club da Suning

L’indiscrezione rilanciata dal Sole 24 Ore trova conferma anche da altri quotidiani. Il gruppo Investcorp è a lavoro per acquistare l’Inter dalla famiglia Zhang. La società neroazzurra ha bisogno di liquidità e potrebbe prendere in considerazione la mega proposta da parte del fondo del Bahrein che, intanto, è a lavoro per raccogliere una cifra tra i 550 e i 650 milioni di euro. I prossimi mesi saranno davvero decisivi per la società neroazzurra con Zhang che dovrà decidere se proseguire la sua esperienza in Italia oppure passare la mano e vendere l’Inter.