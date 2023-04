Lazio-Juve, che retroscena: è successo all’intervallo nello spogliatoio bianconero

La Juventus è andata incontro alla sconfitta nella gara di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, ma nello spogliatoio è successo qualcosa

I bianconeri sono stati sconfitti sul campo della seconda in classifica, giocando una partita non al top, e non riuscendo a incassare tre punti che sarebbero stati fondamentali.

I bianconeri della Juventus sono pronti a entrare nella settimana europea, con il confronto all’Allianz Stadium di giovedì sera contro lo Sporting Lisbona. La gara è valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, trofeo che è diventato una priorità nella stagione dei ragazzi di Massimiliano Allegri.

Nelle prossime ore si attende, invece, la sentenza sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, con l’ambiente bianconero che si aspetta vengano riaccreditati in classifica. Con 59 punti la squadra di Max Allegri e Marco Landucci tornerebbe al secondo posto in classifica, dietro al Napoli e davanti alla Lazio.

Juventus, Furia Landucci durante l’intervallo

Marco Landucci, vice-allenatore della Juventus, è stato intercettato da Dazn dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio: “Alla fine sull’episodio di Milinkovic-Savic ognuno dice la sua, per noi era fallo, ma decide sempre e solo l’arbitro. Nel complesso potevamo fare meglio”. Nel resto della chiacchierata con i giornalisti, lo stesso Marco Landucci, ha raccontato di essere molto soddisfatto della seconda metà di gara nonostante non sia arrivata la rete del pareggio finale. Sul primo tempo, invece, ha raccontato di non essere per nulla contento della prestazione dei suoi ragazzi, rivelando di essersi molto arrabbiato nel corso dell’intervallo.

In questa trasferta la Juventus è rimasta orfana anche di Massimiliano Allegri, come annunciato da alcuni giornalisti di fede bianconera come Romeo Agresti nelle ore antecedenti al match. Il tecnico toscano, infatti, è rimasto vittima di un attacco influenzale che non gli ha permesso di seguire i suoi ragazzi nella trasferta romana contro la Lazio di Maurizio Sarri. In panchina è andato, come detto, il suo vice storico Marco Landucci, che gode della totale fiducia da parte dello stesso Massimiliano Allegri.

Una delle situazioni da risolvere, ancora, in casa Juventus è legata a Dusan Vlahovic che continua a fare molta fatica. L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, da quando è arrivato non ha ancora dato tutto ciò che i bianconeri si aspettavano e in questa stagione sta faticando molto a dare il suo apporto alla squadra. In particolar modo da gennaio, infatti, dopo la pausa per il Mondiale, il classe 2000 non riesce a trovare la via della rete con grande continuità.