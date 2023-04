L’Inter vince ma Inzaghi annuncia: “Siamo in difficoltà”, il motivo

Nonostante l’importante vittoria di questa sera del Da Luz, nel post partita di Lisbona Simone Inzaghi ha analizzato tutto men che l’ottima prestazione dell’Inter, che alla fine dei 90′ si è imposta per 2 a 0 sul Benfica.

Il tecnico nerazzurro, infatti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, si è lasciato andare ad uno sfogo personale che è arrivato ad abbracciare più argomenti ed aspetti della sua squadra, focalizzandosi soprattutto su quelli tecnici e mentali. Ciò che più nello specifico ha più colpito dell’intervista di Inzaghi è stato il suo disfattismo, se così lo si vuol definire.

Il tecnico dell’Inter, nonostante la vittoria, ha infatti annunciato che la sua squadra è in forte difficoltà. Ecco spiegato il motivo.

“L’Inter è in difficoltà”: l’annuncio di Inzaghi

L’Inter vince e convince in Champions contro il Benfica, imponendosi per 2 a 0 al Da Luz ipotecando in maniera seria il passaggio in semifinale. Quello che la squadra di Inzaghi sta dimostrando in Europa sta però venendo a mancare in campionato, cosa che comunque fa rumoreggiare l’ambiente.

Questa, comunque, è una sera di festa per l’Inter, anche se nel post partita di Lisbona Simone Inzaghi si è dimostrato essere molto freddo. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, infatti, il tecnico nerazzurro, facendo inevitabilmente riferimento alla Serie A, ha detto:

“Che momento stiamo vivendo? Semplice, le ultime partite non sono state coronate con il successo, ma a parer mio erano state fatte grandi partite. Siamo in un momento di grande fatica, dobbiamo andare oltre, ed è per questo che dobbiamo lavorare ancora di più.”