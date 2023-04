Lite con Mancini: sono quasi arrivati alle mani

Un periodo particolare questo per Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, che ha iniziato il progetto Italia provando a far tornare a splendere il sole sul calcio italiano. Ora però non sembra andare per il meglio.

Perché dopo aver anche trionfato in maniera inaspettata è arrivato un altro fallimento per la Nazionale di calcio, che ha riportato malumore nell’ambiente. Le ultime dichiarazioni poi possono aver acceso ancor di più questo problema.

Ora spunta anche un retroscena riguardo la lite che avrebbe visto protagonista il ct Roberto Mancini con quello che è stato un suo calciatore, un suo pupillo per meglio dire.

Lite con Roberto Mancini: il racconto

Lunga carriera quella di Roberto Mancini che prima di arrivare a diventare il ct della Nazionale dell’Italia è passato per grandi squadre di club come Lazio, Fiorentina, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit. Alla fine però è arrivata la Nazionale che gli ha dato una grande occasione che lui ha subito accolto a volo. Perché il tecnico, dopo la delusione dei mondiali 2018 (non partecipazione alla competizione) è arrivato per dare una svolta al progetto dell’Italia e ha conquistato subito l’Europeo post Covid. Un traguardo incredibile che però è stato rovinato dalla eliminazione agli spareggi per giocare i Mondiali 2022 in Qatar (seconda edizione di fila della competizione senza la nostra Nazionale).

Intanto, in questi anni ha fatto tanto parlare di se per i grandi risultati, i record e anche qualche lite di troppo con alcuni giocatori in particolare. Perché Mancini è sempre stato legato fortemente ai suoi giocatori in ogni rosa, ma più volte sono capitati anche dei problemi a livello di idee o caratteriali. Gli ultimi sarebbero stati contestati al tecnico per i casi di Zaniolo e Zaccagni che non vengono convocati in Nazionale. Ora però non ha nulla a che fare con l’Italia questa situazione.

Roberto Mancini ha avuto diversi giocatori che sono stati considerati dei suoi pupilli, ma uno su tutti è sempre stato nei suoi desideri e in più occasioni ci ha lavorato con squadre anche diverse. Prima con l’Inter e poi con il Manchester City, stiamo parlando di Mario Balotelli che è stato un suo figlioccio.

Lite Balotelli Mancini: è accaduto al Manchester City

Ora arriva il racconto di un ex magazziniere del Manchester City che racconta la verità su quanto accadde tra Balotelli e Mancini ai tempi dell’avventura inglese: “Una volta giocavamo contro la Dinamo Kiev e Balotelli è stato espulso dopo venti secondi. Negli spogliatoi Mancini gli lanciò una borsa contro, lui si scansò per evitarla. Mi sono messo in mezzo per evitare che iniziasse una lite. Arrivarono quasi alle mani”.

Calciomercato: si decide il futuro di Mancini

Il futuro di Roberto Mancini è ancora da scrivere e incerto. Perché, nonostante lui abbia un lungo contratto con l’Italia, ci sono continue voci di calciomercato che lo vedrebbero pronto a firmare con un nuovo club. Sono diverse le top società in Europa che pensano di ingaggiare l’attuale ct dell’Italia come nuovo allenatore.

In Europa ci sarebbero Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e anche altri che che vogliono provare a convincere Mancini a diventare il loro nuovo allenatore. Saranno decisivi i prossimi mesi, perché in estate ci sarà una grande rivoluzione per quanto riguarda il mercato degli allenatori.