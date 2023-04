Milan-Napoli, non solo Osimhen e Simeone: altra tegola, tridente inedito

Sarà tridente inedito, altra tegola durissima in attacco per il Napoli dopo quanto successo con Osimhen e Simeone.

Una preoccupazione in meno per Stefano Pioli che, questa mattina, si è mostrato entusiasta a Milanello nei 15 minuti aperti alla stampa, dove si è visto in un torello coinvolto assieme ai giocatori, nel giorno di vigilia di Milan-Napoli.

L’importantissimo appuntamento di Champions League pende ora a sfavore del club che sta dominando in Serie A. E dopo le preoccupazioni anche a causa dello 0-4 che il Milan ha rifilato ai partenopei, il Napoli perde pezzi in attacco e il momento rischia di essere delicatissimo alla vigilia della sfida a San Siro.

Napoli, altro infortunio: tegola enorme per la Champions

Il Napoli, così come il Milan, si sta giocando una fetta di stagione incredibile. Il cammino di entrambi i club è alla portata in Champions League e, quello di domani, sarà solo il primo atto di una doppia sfida che cambierà per sempre le sorti dei due club italiani.

Perché chi passa, va in semifinale, dove affronterà a vincente tra Inter e Benfica, e il sogno di arrivare ad Istanbul è concreto. Il Napoli, però, dovrà fare i conti con una doppia tegola durissima in attacco, l’infortunio non riguarda solo Osimhen e Simeone, cambia tutto l’attacco del Napoli.

Perché questa mattina, al Centro Tecnico di Castel Volturno, si è allenato il Napoli e c’è un altro giocatore che ha lavorato a parte. Oltre agli assenti Simeone e Osimhen, che non si sono visti sul campo, c’è la situazione Raspadori da monitorare. Ha lavorato parzialmente in campo e individualmente, prendendo parte al gruppo solo a metà. E dunque, Spalletti – che parlerà stasera alla stampa – potrebbe cambiare tutto l’attacco.

Napoli, nuova tegola: il report dall’allenamento

Quello che segue, è il report dall’allenamento del Napoli, che ha svelato anche le condizioni di Osimhen e Simeone, oltre a rivelare cosa è successo in allenamento con Raspadori: “Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo”.

Ultime Napoli, tre attaccanti out col Milan? Le ipotesi del tridente

Raspadori rischia di dare forfait, ma solo oggi sarà chiarita la posizione dei tre attaccanti. Per Simeone il KO è certo, con un mese di stop, da capire cosa succederà con Osimhen. La sensazione è che i primi due non saranno convocati, al contrario di Raspadori che potrebbe partire, ma per stare in panchina e subentrare solo a partita in corso. In tal caso, il tridente sarà da rivoluzionare. Perché Spalletti potrebbe scegliere Kvaratskhelia sulle corsie con Politano e Lozano nel ruolo di “falso nueve” in un ruolo inedito.