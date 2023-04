Scambio più soldi: torna all’Inter dopo 8 anni

L’Inter vuole rinforzare il centrocampo e valuta un clamoroso ritorno. Un club inglese propone uno scambio.

La stagione sta per finire e l’Inter nel mese di aprile si gioca tutto. La posizione in campionato preoccupa la dirigenza e i tifosi. Senza la qualificazione in Champions Inzaghi verrà esonerato, ma la sua permanenza non è scontata neanche con la vittoria della Coppa Italia. I nerazzurri si giocano la semifinale con la Juventus. All’andata è finita 1-1 tra le polemiche. Mentre in Champions sfiderà il Benfica nei quarti. Il futuro del mister non si conosce, ma Marotta vuole assolutamente pensare al prossimo anno.

Il dirigente si sta già muovendo per i nuovi acquisti. L’obiettivo è cercare di rinforzare il più possibile la rosa in quasi tutti i settori. Per questo pensa ad un clamoroso ritorno a Milano. C’è un ex Inter che è disposto a tornare e si tratta con un club di Premier League. Sul piatto c’è la possibilità di fare uno scambio e i tifosi sarebbero sicuramente d’accordo. Il mercato sta per iniziare e inizia il valzer degli scambi dei giocatori.

Mercato, il Chelsea vuole Dumfries: proposto un ex Inter

Manca poco alla conclusione della stagione e questo significa che a breve torna il calciomercato. Sarà un’estate rovente sotto al Duomo sia dal punto di vista della scelta del mister che dei giocatori. Inzaghi potrebbe essere esonerato e Marotta dovrà pensare sia a trovare un nuovo allenatore che a cercare giocatori in giro per il Mondo.

Sono tanti i profili visionati, ma la società ha bisogno anche di incassare. Delle cessioni sono necessarie per risanare le casse. Un giocatore sul piede di partenza è Dumfries. L’olandese sta deludendo e dopo il Mondiale è tornato scarico. Molte partite sottotono e pochissime prestazioni sopra la sufficienza. L’esterno piace molto in Premier e il Chelsea potrebbe presentare un’offerta importante per lui. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore da parte del club londinese.

La proposta è quella di offrire Kovacic più soldi per Dumfries. Per il croato sarebbe un ritorno all’Inter dopo ben 8 anni. I nerazzurri ci pensano e valutano. Il centrocampo ha bisogno di una ritoccata soprattutto perché Brozovic potrebbe salutare. Marotta si guarda intorno anche per quanto riguarda la difesa. Skriniar andrà via a parametro zero direzione PSG. Bastoni ancora non ha accettato il prolungamento del contratto. L’Inter al momento è un cantiere aperto e in estate si apriranno le danze del mercato. Bisognerà ridurre il gap col Napoli. Quest’anno la corsa scudetto è stata inesistente e c’è bisogno di una sterzata.