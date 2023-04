“Le uova di cioccolato del club puzzano”, De Laurentiis nei guai: la denuncia

By

Clamoroso quanto rivelato da un noto speaker radiofonico, attraverso un video che è presto diventato virale sui social.

La produzione delle uova di Pasqua del club sarebbe stata un fallimento, secondo la stessa denuncia da parte dello stesso speaker. Visibilmente disgustati, nel video, raccontano della vicenda particolare delle uova di Pasqua prodotte dalla stessa società di De Laurentiis.

Cioccolata puzzolente, quanto dichiara all’interno del video, lo stesso speaker radiofonico. E sul web, diversi utenti hanno poi commentato il video stesso, dichiarando che non è solo un caso quello accaduto allo stesso speaker, perché diverse uova sono state trovate in tali condizioni.

Uova di Pasqua, polemica contro De Laurentiis: cosa è successo

Si accende la polemica su De Laurentiis e su Dolci Preziosi, che hanno vissuto la collaborazione in questo periodo di Pasqua per le uova di cioccolato che, dopo esser state vendute ai propri clienti, hanno generato polemiche.

Il motivo, come riportato in un video dallo speaker radiofonico Max Boccasile, in merito alla “Chocolate storm” che ha coinvolto la società di De Laurentiis.

Dopo la vittoria recente in casa del SudTirol, la SSC Bari deve fare i conti con quanto accaduto in queste vacanze pasquali. Le uova ufficiali del Bari, club di proprietà di De Laurentiis, sono finite al centro delle polemiche. E ora non è da escludere un’indagine delle autorità.

Uova di Pasqua del Bari puzzolenti, cosa rischiano i De Laurentiis? Le ultime

Gravi i fatti che riguardano le uova di cioccolato di Pasqua della SSC Bari, club di proprietà della famiglia di De Laurentiis. Secondo quanto riferito da La Repubblica di Bari, un importante numero di tifosi hanno lamentato la stessa cosa denunciata dallo speaker Max Boccasile che, sui social, ha postato un video dove è visibilmente disgustato per l’odore delle uova di Pasqua. E adesso, nascerebbe anche una possibilità di segnalarlo alle autorità, con un’indagine che potrebbe essere aperta sulla questione che riguarda la famiglia De Laurentiis.

Bari, polemiche anche sulle sorprese all’interno delle uova di Pasqua

“All’interno delle uova che puzzano, abbiamo trovato un laccio emostatico della SSC Bari”. Polemiche su polemiche generate dalla produzione delle uova di Pasqua del Bari e, quelle che seguono, sono le parole dello speaker all’interno del video: “Abbiamo comprato l’uovo del Bari e voi penserete “Bellissimo”. A me dispiace, ma è un peccato non farvi sentire l’odore. E dopo aver dovuto sopportare questa puzza, apriamo il regalo e ci troviamo questo. Manco il logo hanno messo su questo laccio emostatico, al massimo una scritta ripetuta 5 volte, così uno non dimentica il nome della squadra”.