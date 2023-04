Dybala e Oriana, svelata la macabra passione: è tutto vero

Dybala e Oriana Sabatini sono tra le coppie più chiacchierate del web. Le ultime dichiarazioni delle compagna del calciatore hanno fatto discutere

Paulo Dybala è tra i calciatori più decisivi del nostro campionato. La Joya dopo l’addio tra polemiche e lacrime con la Juventus è tornato ai suoi livelli. Sta trascinando la Roma in zona Champions League e in Europa League. I giallorossi si giocheranno molto ad aprile e affronteranno i quarti contro il Feyenoord. Paulo è a caccia del suo primo trofeo europeo e non si pone limiti dopo il Mondiale vinto con la sua Argentina. Tiene ancora banco la situazione legata al suo contratto. La Roma vuole blindarlo e le parti si incontreranno per eliminare la clausola e aumentare il suo ingaggio da 4 milioni a 6.

Mourinho lo vuole anche il prossimo anno e sa benissimo che Paulo è la luce della sua squadra. Contro il Torino ha messo a referto il suo undicesimo gol in stagione. Dybala fa parlare di sé anche fuori dal campo essendo una vera e propria star internazionale. Da tanti anni fa coppia fissa con la modella e cantante Oriana Sabatini. Le dichiarazioni della sua compagna hanno lasciato tutti di stucco. Ecco cosa ha detto

Oriana, la rivelazione shock: “Adoro i cadaveri…”

Oriana Sabatini e Paulo Dybala fanno coppia da tanti anni e i due si amano come i primi tempi. La cantante lo ha sempre sopportato e lo ha aiutato dopo l’addio alla Juventus. Lo ha seguito anche in Qatar nella spedizione Mondiale della Joya. La cantante in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni tanto macabre quanto curiose a LuzuTV: “Adoro e trovo emozionante stare in presenza di un corpo senza vita. Ho già sostenuto il mio primo esame, dal primo libro, che parla dell’ambiente di lavoro della tanatoprassi”. La tanatoprassi è l’insieme delle cure post mortem che consente di preparare il cadavere prima della veglia funeraria attraverso le cure igieniche e il trattamento estetico delle salme. Un metodo di conservazione temporanea – da non confondere con l’imbalsamazione – che presenta i suoi vantaggi anche nell’ambito della medicina legale.

Oriana ha poi svelato la sua ambizione: “Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale”. La modella argentina ha spiegato come questa passione per la morte derivi da esperienze di vita passata “non proprio felici” che l’hanno spinta a studiare questa particolare branca della scienza forense.