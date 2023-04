Il nuovo esterno lo porta l’Inter: estasi Juve

L’Inter, nonostante un finale di stagione impegnativo, sembra già proiettata alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Per quanto riguarda le cessioni, il terzino olandese Denzel Dumfries, sembra il maggiore indiziato a lasciare Milano alla riapertura del prossimo calciomercato estivo. Sull’esterno classe olandese classe 1996, sembrano muoversi molti club europei, soprattutto in Spagna e Inghilterra. Visti anche i problemi finanziari in cui naviga la società nerazzurra, la dirigenza potrebbe decidere di abbassare le proprie pretese pur di cederlo in maniera celere. A tal proposito, una big della Liga spagnola sembra averlo messo in maniera concreta nel proprio mirino.

Florentino Perez fa sul serio per Dumfries: Carvajal per la Juventus

Come detto, vista la stagione negativa svolta fino ad oggi, l’avventura con la maglia nerazzurra di Denzel Dumfries sembra giunta alla conclusione. Il Real Madrid, infatti, sembra aver messo l’esterno olandese nel proprio mirino.

I blancos, infatti, sembrano disposti a presentare un’offerta da circa 25 milioni di euro per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire. Anche se la cifra non rispecchia le richieste iniziali, la società nerazzurra potrebbe decidere di accettare i 25 milioni per far rifiatare le casse del club, e per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che necessità di tasselli importanti. Il possibile arrivo di Denzel Dumfries al Real Madrid, potrebbe rappresentare un occasione importante anche per la Juventus. La vecchia signora, infatti, è molto intrigata dall’idea di portare a Torino Daniel Carvajal, terzino spagnolo classe 1992 delle merengues. Florentino Perez, infatti, sembra avere tutta l’intenzione di cederlo al termine della stagione, nonostante il terzino spagnolo vedrà scadere il proprio contratto nel giugno 2025. Il numero uno dei blancos, per ringiovanire la rosa, potrebbe “accontentarsi” anche di cifre inferiori pur di liberarsi di un ingaggio pesante.

Questa situazione stuzzica e non poco la vecchia signora, che vorrebbe provare a portarlo in bianconero visto il probabile addio di Juan Cuadrado. Carvajal potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in Italia, ovviamente previa qualificazione della Juventus nella massima competizione europea. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che potrebbe spingere Carvajal in bianconero. Il futuro di Denzel Dumfries, infatti, sembra essere sempre più diretto in Spagna, con il Real Madrid pronto ad accoglierlo a braccia aperte.