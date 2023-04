Juve: caso Vlahovic, Allegri racconta la verità

Un momento difficile per la Juventus questo, perché Allegri si giocherà tutto nel finale di stagione e dovrà dare una scossa alla squadra dopo l’ultima sconfitta in Serie A.

Il tecnico bianconero torna in panchina dopo aver saltato la partita Lazio Juve per influenza, dove è uscita sconfitta 2-1 la squadra di Torino.

Intanto, ci sono anche degli aggiornamenti importanti che riguardano quello che è accaduto in questi giorni nello spogliatoio tra Allegri e alcuni giocatori della Juventus.

Juventus: conferenza Allegri

La Juventus affronterà nella partita di domani lo Sporting Lisbona per l’andata dei quarti di finale d’Europa League. Una partita molto importante che si giocherà in casa per la squadra bianconera che vuole arrivare fino in fondo alla competizione. Allegri vuole contare su i suoi uomini migliori e per questo motivo si parla tanto delle scelte che possono essere fate nelle formazioni iniziali. Si è parlato tanto del caso Vlahovic che tiene banco a Torino. Il giocatore non sembra essere in un buon momento mentale e mancano troppo i suoi gol, per questo motivo si pensa ad una possibile sostituzione per la prossima partita.

Milik è tornato a disposizione e per questo c’è ora il ballottaggio tra lui e Vlahovic alla Juventus con Allegri che deciderà stesso domani. Bisognerà sciogliere anche altri dubbi di formazione per i bianconeri, perché ci sono alcuni non al meglio e altri che sono tornati ma non sono ancora al 100% della condizione fisica. Intanto, proprio sul caso che riguarda l’attaccante, l’allenatore ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutti.

Allegri ha difeso Vlahovic per il periodo poco felice e ricordato che già in passato si criticava Cristiano Ronaldo quando non segnava alle prime partite in bianconero o anche per come tutti volessero cacciare Rabiot che quest’anno, invece, si sta dimostrando il trascinatore della squadra bianconera.

Caso Paredes e Vlahovic: le parole di Allegri

Intanto, oltre a parlare di Vlahovic, Allegri ha anche dichiarato che Pogba è in ripresa dal punto di vista della condizione fisica e che presto, salvo nuovi imprevisti, potrebbe tornare in campo. Tante chiacchiere anche su quanto accaduto in settimana con Paredes.

Si è parlato di una lite tra Paredes e Allegri tanto che alla Juve il giocatore argentino dopo una sfuriata non avrebbe partecipato al pranzo di squadra. Per questo motivo ha dovuto rispondere anche a domande del genere il tecnico, dichiarando che con lui c’è stata una chiacchierata.

Formazioni Juventus Sporting: le probabili scelte

Queste le probabili scelte di Juve Sporting con Allegri che avrebbe quasi deciso chi schierare dall’inizio: