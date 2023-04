Juventus, Allegri esclude un big: non ci sarà contro lo Sporting

Sorpresa in casa Juventus: Allegri cambia modulo e stravolge la sua squadra escludendo il big contro lo Sporting.

Aggiornamenti sulla probabile formazione della Juventus, che giovedì affronterà lo Sporting nel quarto di finale di Europa League. Allegri si gioca il tutto per tutto ed è pronto ad escludere un big, ecco tutte le novità.

Cresce l’attesa tra i tifosi della Vecchia Signora, per la sfida di Europa League della Juventus contro lo Sporting. Giovedì, alle ore 21, l’appuntamento all’Allianz Stadium. Intanto emergono le ultime novità di formazione: ecco le scelte di Allegri.

Ultime Juventus: cambia la strategia per lo Sporting

Arrivano aggiornamenti dalla Continassa riguardo la probabile formazione della Juventus contro lo Sporting. Il tecnico dei bianconeri Allegri ha pronte delle novità per la sfida contro i portoghesi.

L’obiettivo è quello di passare il turno e andare avanti in Europa League. Per questo motivo Allegri vuole schierare una squadra offensiva che possa segnare più gol possibili in questa sfida d’andata. Nella conferenza stampa di oggi si capirà di più sulle intenzioni del tecnico ma, secondo le ultime indiscrezione, ad oggi nella mente dell’allenatore c’è l’ipotesi di un cambio modulo ed un passaggio al 3-4-3. Tutto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, che non è al meglio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro lo Sporting Allegri pensa al tridente Juve: Milik, Chiesa e Di Maria.

Juventus, contro lo Sporting esclusione per Vlahovic: i motivi

Infortunio per l’attaccante della Juventus Vlahovic. Il bomber serbo è reduce dal pestone alla caviglia, subito sabato scorso contro la Lazio. Nei giorni scorsi non ha preso parte agli allenamenti della squadra, non sta ancora benissimo. Anche ieri ha svolto un lavoro differenziato, ecco perché le sue condizioni sono da valutare. Allegri dovrà capire se lo avrà a disposizione almeno per la panchina. Intanto al suo posto si scalda Milik che potrebbe completare il tridente con Chiesa e Di Maria ai suoi lati.

Ultime Juventus, con lo Sporting spazio al tridente?

La Juventus potrebbe cambiare pelle in Europa League. Allegri è pronto a puntare su Di Maria, Milik e Chiesa contro lo Sporting.

Ecco perché l’ipotesi del tridente stuzzica non solo il tecnico livornese ma anche gli stessi tifosi che si aspettano una Juve a trazione anteriore. Il tutto sarà deciso da Allegri in extremis, l’allenatore vuole prima sapere se Vlahovic sarà a disposizione contro lo Sporting almeno per la panchina. Nella conferenza stampa di oggi si capirà meglio delle intenzioni di Allegri se schierare o meno il tridente. In caso negativo è già pronto Fagioli che potrebbe prendere il posto di Chiesa. A quel punto la squadra potrebbe scendere in campo con il collaudato 3-5-2.