Abraham e Dybala, le condizioni: Mourinho gela i tifosi della Roma

La Roma cade a Rotterdam contro il Feyenoord, ma la serata dei giallorossi è da dimenticare sotto ogni punto di vista.

Oltre al risultato, infatti, nel corso di questo quarto di andata di Europa League la formazione di Mourinho si è ritrovata a perdere due degli inamovibili dell’undici titolare per infortunio: Dybala e Abraham.

Nel post partita del De Kuip, lo Special One ha in qualche modo cercato di fare chiarezza sulle condizioni dei suoi giocatori, riuscendoci ma gelando completamente i tifosi della Roma. Dalle parole del tecnico, per l’appunto, non trapela nulla di positivo, soprattutto in vista del ritorno di settimana prossima.

Roma, out Dybala e Abraham: le parole di Mourinho

Serata storta per la Roma quella di oggi in Olanda. Oltre ad aver perso sul campo, Jose Mourinho ha infatti perso due giocatori fondamentali per il suo gioco a causa di infortuni diversi ma che, comunque, preoccupano.

Abraham e Dybala, infatti, non sono riusciti a terminare la partita perché costretti a chiedere il cambio. Assenze queste che potranno pesare, non solo in vista del ritorno dell’Olimpico ma anche per le prossime sfide di campionato, dove la Roma si gioca il quarto posto.

Nel post partita del De Kuip, fra la delusione generale, Mourinho ha cercato di fare chiarezza sulle condizioni di Dybala ed Abraham, rimanendo vago non sodisfando la volontà del tifo giallorosso di sapere dicendo: “Come stanno Abraham e Dybala? Non so niente. Quando mi chiedono di uscire non faccio troppe domande. Non ho parlato né con loro né con lo staff medico.”