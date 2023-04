Bastoni, lo show in Champions non basta: addio sconvolgente

La bella prestazione di Bastoni contro il Benfica non cambia il suo futuro: potrebbe lasciare l’Inter

Inzaghi si gode la bella vittoria in Champions contro il Benfica che spiana la strada verso la semifinale ai nerazzurri. L’Inter ha vinto 0-2 in trasferta e ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Nella sua parte del tabellone ci sono Milan e Napoli, quindi prende quota l’ipotesi di un’italiana in finale. L’ultima è stata la Juventus nel 2017 a Cardiff. Al Da Luz sono stati decisivi Barella e Lukaku. Un gol di una giocatore azzurro in un quarto di Champions mancava dal 2018, in quel caso ci pensò Daniele De Rossi su rigore contro il Barcellona nella notte della rimonta.

Tra i migliori in campo c’è stato anche Bastoni che ha confezionato l’assist per l’1-0 del centrocampista dell’Inter. Il centrale dopo l’errore contro la Fiorentina si è ripreso. Il suo rinnovo è ancora appeso a un filo e una decisione non è stata presa. Marotta continua a trattare col suo agente, ma ad oggi non ci sono spiragli positivi.

Bastoni-Inter: parti ancora lontane per il rinnovo del contratto

La bella prestazione di Bastoni contro il Benfica non cambia nulla per l’accordo sul prolungamento del contratto. “Ho consapevolezza e serenità, l’aspetto del rinnovo non mi sta dando fastidio, se ne sta occupando il mio procuratore con la società”, queste sono state le parole del difensore alla vigilia del match di Champions.

L’Inter e il suo agente stanno trattando, ma ad oggi non è stato trovato l’accordo. Bastoni è una delle colonne portanti e Inzaghi non vuole perderlo. Il mister non è ancora sicuro di restare ma una vittoria della Champions League cambierebbe completamente tutto. Marotta lo ha confermato fino al termine della stagione e lui vuole ripagare la fiducia. Il prossimo anno è già sicuro di perdere Skriniar. L’ex Sampdoria andrà al PSG a parametro zero.

Il contratto di Bastoni scade nel 2024 ed è l’ultima sessione di mercato per incassare. Le offerte stanno arrivando poiché il centrale ha diversi club che lo vogliono. Uno su tutti è la Juventus. I rivali dei nerazzurri hanno messo gli occhi su di lui e potrebbero presentare un’offerta. Il difensore è un idolo dei tifosi che non accetterebbero una cessione del genere. Altre proposte arrivano dalla Premier League. In Inghilterra non hanno problemi di spese e potrebbe esaudire le richieste sia del giocatore che dell’Inter.