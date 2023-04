Inter, clamorosa cessione: il nuovo presidente sarà italiano

Ultimissime notizie sulla vendita dell’Inter: spunta un acquirente italiano per l’acquisto della società neroazzurra. Ecco svelati tutti i dettagli.

Non è un mistero che Zhang cerchi nuovi investitori a cui cedere l’Inter. Il gruppo Suning, infatti, da diverso tempo è in contatto con alcune società e fondi d’investimento che sono intenzionate a prendere la squadra neroazzurra. Nelle ultime ore è spuntata fuori anche una pista italiano, ecco di chi si tratta.

Arrivano nuove indiscrezioni che riguardano l’Inter. La società neroazzurra è alla ricerca di nuovi acquirenti, ecco perché l’imprenditore italiano avrebbe manifestato l’interesse di entrare all’interno della società neroazzurra.

Zhang è pronto a valutare l’eventuale cessione dell’Inter con il nuovo presidente.

Ultime notizie Inter: ecco chi vuole acquistare il club

A sorpresa anche un imprenditore italiano si sarebbe avvicinato all’Inter. Il gruppo Suning sta valutando eventuali offerte per la cessione del club, che in questa stagione sta regalando tante emozioni ai suoi tifosi soprattutto in Champions League. I neroazzurri sono ad un passo dalla semifinale, dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Benfica.

In campionato il rendimento non è dei migliori ma in Champions la squadra ha dato il suo meglio e adesso sogna la finale di Istanbul. Intanto, non si placano le voci riguardo il futuro dell’Inter con Steven Zhang pronto a cedere la società a nuovi investitori.

Nelle ultime ore è uscita fuori l’indiscrezione riguardo l’interesse da parte di Radrizzani che è pronto a fare un’offerta per l’acquisto dell’Inter.

Radrizzani compra l’Inter, le ultime notizie

L’attuale presidente del Leeds è pronto a presentare una proposta per l’acquisto dell’Inter. La società neroazzurra è in vendita, con il gruppo Suning che è in cerca di nuovi investitori. A sorpresa potrebbe avvicinarsi al club Radrizzani che è già noto nel mondo del calcio visto che è presidente del club inglese, che milita in Premier League.

Ultime Inter: Radrizzani compra la società neroazzurra, il retroscena

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Blomberg, l’imprenditore italiano Andrea Radrizzani vuole acquistare l’Inter. L’attuale patron del Leeds United sta valutando se presentare una proposta alla famiglia Zhang per l’acquisto della società neroazzurra.

La Aser Ventures di Radrizzani è la società che potrebbe presentare una proposta per l’acquisto dell’Inter. Nelle ultime settimane sono uscite fuori numerose indiscrezioni riguardo la vendita dell’Inter, che è nel mirino anche di Investcorp. Ovviamente tutto è collegato anche all’eventuale cessione da parte del Leeds che potrebbe finire in mani americane, in quel caso Radrizzani sarebbe disposto ad investire i suoi capitali nel club neroazzurro. Già in passato l’imprenditore ha provato a prendere club di Serie A, come Salernitana o Genoa. Ma alla fine non è mai riuscito nel suo obiettivo: questa volta con l’Inter sarà la volta buona? Ai posteri l’ardua sentenza.