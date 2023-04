Juventus, siparietto con Paredes: Allegri svela come è andata

By

La Juventus vince il primo round di Europa League contro lo Sporting Lisbona, ma nonostante questo attorno all’ambiente bianconero rischia di alzarsi un nuovo polverone di critiche, con i protagonisti sempre gli stessi due: Allegri e Paredes.

In occasione dell’entrata in campo del centrocampista, infatti, l’argentino si è reso protagonista di un gesto inconsueto che ha fatto stupore ai tifosi presenti allo stadio. Nel post partita dell’Allianz Stadium, oltre ad analizzare la partita della sua squadra, Allegri ha anche svelato come è realmente andata con Paredes al momento del suo ingresso.

Nuovo siparietto fra Allegri e Paredes: ecco come è andata

Dopo le voci su un’accesa lite nel giorno di Pasquetta, dove l’argentino è addirittura mancato al pranzo di squadra, la serata di oggi in Europa League poteva scaturire nuove discussioni per quello che è successo in campo al momento del cambio che ha visto protagonista proprio Paredes.

Nel momento il quarto uomo ha alzato la lavagnetta luminosa, infatti, il centrocampista della Juventus non era presente a bordocampo. Perché ciò? Perché Paredes aveva lasciato la sua maglia negli spogliatoi quasi sicuro di non entrato in campo questa sera contro lo Sporting.

A confermare questo, evitando ogni nuova polemica, Massimiliano Allegri ha svelato il retroscena di questo siparietto con Paredes ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico bianconero ha infatti detto: “Paredes? Ha fatto una corsa negli spogliatoi perchè aveva lasciato la maglia lì, non si aspettava di entrare. All’inizio così doveva essere, ma alla fine anche Locatelli mi ha chiesto il cambio.”

Post Juventus-Sporting: Allegri ha le idee chiare

Oltre a mettere a tacere ogni sorta di polemica, Massimiliano Allegri ha anche parlato ed analizzato la prestazione della sua Juventus, che non ha fatto altro che lodare vista la difficoltà della sfida di questa sera.

Il livornese ai microfoni di Sky Sport ha infatti detto: “Merito ai ragazzi e di tutti quelli che lavorano alla Continassa, perchè questo risultato è frutto del fatto ci mettono nelle migliori condizioni di far bene. I ragazzi stanno crescendo, bisogna però sempre migliorare, visto che nel finale di oggi non siamo stati bravissimi a capire il pericolo. Alla fine abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo quando siamo passati a tre a centrocampo, ed arrivare alla vittoria non era scontato.”

Juventus: Allegri parla degli obiettivi e della stagione

A conclusione del suo intervento per Sky Sport, Massimiliano Allegri ha anche parlato degli obiettivi -mutati- della Juventus per questa stagione. Il tecnico bianconero ha infatti detto: “Non è una stagione facile, i ragazzi vanno aspettati ed assecondanti. Prossimo obiettivo? L’Atalanta, così da ipotecare il secondo posto. Dobbiamo crederci, ma soprattutto non dobbiamo accontentarci, ora dobbiamo pensare al Sassuolo e a come prenderci i tre punti.”